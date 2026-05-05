La justicia israelí prorroga seis días el encarcelamento sin cargos del español de la flotilla

Un tribunal atiende la petición de los servicios secretos para investigar las sospechas sobre Saif Abukeshet y el brasileño Thiago Ávila, capturados en aguas internacionales

El tribunal de magistrados de la ciudad israelí de Ashkelon ha prorrogado seis días (los mismos que pedía el representante del Shin Bet, los servicios secretos en Israel y Palestina) la detención del español Saif Abukeshet y del brasileño Thiago Ávila, los dos integrantes de la flotilla que permanecen encarcelados sin cargos desde su captura el pasado jueves en aguas internacionales.

Abukeshet y Ávila —ambos en huelga de hambre: solo beben agua— comparecieron este martes ante el juez. Lo hicieron por separado, con el rostro cansado y somnoliento, y el uniforme carcelario reservado para los presos por motivos relacionados con la seguridad nacional.

El tribunal estudiaba una segunda petición de extensión de su arresto como sospechosos de cinco delitos: prestación de ayuda al enemigo en tiempos de guerra, pertenencia a organización terrorista, prestación de servicios a organización terrorista, transferencia de bienes a una organización terrorista y contacto con agente extranjero. Ya la había extendido por dos días el pasado domingo, basándose en información considerada secreta y a la que no tienen acceso ni los sospechosos ni sus abogados. Al igual que este martes.

A la vista acudieron representantes consulares de España y Suecia (Abukeshet, palestino y con ambos pasaportes) y de Brasil, por Ávila. Aunque no están imputados, los dos están siendo investigados por un tribunal civil israelí por delitos graves que podrían implicar largas penas e incluso cadena perpetua. No es un proceso administrativo por entrada ilegal en el territorio, como en el caso de anteriores integrantes de flotillas.

Thiago Ávila, en el tribunal. Associated Press / LaPresse (APN)

En la vista de este martes, la abogada defensora de los dos activistas, Hadeel Abu Salih, de la ONG Adalah, pidió su excarcelación inmediata alegando que son ciudadanos extranjeros, que fueron capturados ilegalmente a 1.000 kilómetros de Israel ―en aguas internacionales, por tanto―, que en ese momento se dirigían a Grecia, que su actividad es pública en las redes sociales y que —sin teléfono móvil ni vínculos aquí— difícilmente podrían interferir en el proceso si quedasen en libertad. Extender la detención equivaldría a “luz verde a Israel para secuestrar ciudadanos extranjeros” en alta mar y llevarlos a su territorio, añadió.

Uno de sus argumentos fue que no se les pueden atribuir delitos relacionados con el terrorismo una vez que los interrogatorios se centran casi exclusivamente en la organización de la flotilla, una misión “que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí“.

La abogada, de hecho, se indignó cuando el representante del Shin Bet admitió desconocer que el movimiento internacional que la organizó, Global Sumud Flotilla, está registrado en España, y que tanto sus actividades como fuentes de financiación son públicas. También deploró que interrogasen a Abukeshet por sus conexiones con mezquitas, pese a que la iniciativa también ha recibido donaciones de iglesias.

Material

El representante de los servicios secretos respondió con brevedad y desgana a las preguntas de Abu Salih. Pidió seis días de extensión para continuar la investigación, asegurando que cuentan con “material que sustenta” las sospechas. Abukeshet y Ávila, dijo, son figuras “dominantes” y están “entre los organizadores” de la flotilla, añadió para justificar la liberación en Grecia, el pasado jueves, de todos los otros retenidos: unos 170.

El juez atendió en ambos casos la petición de seis días más de arresto sin cargos, al considerar que la investigación los requiere y que liberarlos ―como pedía la defensa― podría interferir en el proceso. Israel considera a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), organización a la que los vincula, terrorista y conectada con Hamás. Está, además, señalada por el Departamento de Estado de EE UU. La PCPA define sus objetivos como “coordinar esfuerzos y unificar las voces de quienes trabajan para apoyar la causa palestina, formar un paraguas unificador y arrojar luz sobre el sufrimiento del pueblo palestino bajo la ocupación”.

Aislamiento

La abogada también denunció en el tribunal las condiciones de encarcelamiento que sufren: en aislamiento y en una celda “muy fría”, con la luz encendida las 24 horas y los ojos vendados cuando son trasladados de un sitio a otro. También denunció que Ávila recibió amenazas en los interrogatorios, como que pasará “1.000 años en prisión”.

Tras la vista, Abu Salih declaró a los medios presentes en el tribunal que Adalah apelará la decisión judicial y que la ven como “un intento de criminalizar cualquier solidaridad con el pueblo palestino y cualquier intento de romper el bloqueo ilegal sobre Gaza”.