El Celta se sostiene con diez ante el Lyon

El Celta se sostuvo esta noche en Balaídos ante el Olympique de Lyon pese a estar diezmado desde el minuto 55 por la expulsión de Borja Iglesias, que vio la segunda amarilla por una acción imprudente en la que golpeó en la cara a Mata. El equipo de Claudio Giráldez, que entonces ganaba al líder de la primera fase de la Europa League gracias a un gol de Javi Rueda, resistió hasta que Endrick, el delantero cedido por el Real Madrid, empató a un instante del final en una acción en la que Radu erró en el despeje. El empate en la ida de los octavos dejó la eliminatoria abierta para que se decida la semana que viene en la ciudad francesa.

CEL Celta 1 Ionut Radu, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Javi Rueda (Sergio Carreira, min. 45), Ilaix Moriba (Hugo Sotelo, min. 90), Matías Vecino, Óscar Mingueza (Mihailo Ristic, min. 62), Borja Iglesias, Williot Swedberg (Pablo Durán, min. 65) y Iago Aspas (Ferran Jutglà, min. 45) LYO Lyon 1 Dominik Greif, Steeve Kango (Tanner Tessmann, min. 84), Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico (Rémi Himbert, min. 66), Clinton Mata, Tyler Morton (Orel Mangala, min. 84), Corentin Tolisso, Noah Nartey (Adil Hamdani, min. 84), Abner Vinícius, Endrick y Roman Yaremchuk Goles 1-0 min. 24: Javi Rueda. 1-1 min. 86: Endrick Arbitro Erik Lambrechts

Tarjetas amarillas Borja Iglesias (min. 19), Óscar Mingueza (min. 47), Tagliafico (min. 52), Steeve Kango (min. 76), Matias Vecino (min. 92), Marcos Alonso (min. 92) Tarjetas rojas Borja Iglesias (min. 53)

Para suplir la ausencia por lesión de Miguel Román, el canterano que se había convertido en el jefe del centro del campo por su capacidad para construir y meter duro el pie, Giráldez eligió a un viejo soldado como Matías Vecino. El experimentado uruguayo acompañó a Ilaix en la medular. Con la dupla, el Celta sumó músculo ante un equipo tan dominante como el Lyon. Los franceses, con Tolisso y Morton en la sala de máquinas, amasaron mucho balón en la puesta en escena por mucho que al grupo dirigido por Paulo Fonseca le faltaran piezas tan relevantes como Ruben Kluivert, Maitland-Niles, Sulc, Moreira, Fofana o Nuamah.

La circulación del OL comenzó lenta y previsible. La pelota se desplazaba a una velocidad perezosa, sin hacer mella en las líneas de los gallegos. Encastillado sobre su propia área, el grupo de Giráldez aguantaba sin agobios mientras a Tolisso se le escapaba desviado un cabezazo forzado tras un centro de Endrick y Nartey disparaba fuera.

El plan del Celta pasaba por descerrajar contras violentas. El primero de esos latigazos llegó pasado el cuarto de hora, cuando Borja Iglesias obligó a Greif a hacer la primera parada del partido después de una buena combinación entre Aspas y Mingueza. El siguiente calambrazo fue más preciosista y sobre todo más eficaz. Vecino tiró una pared en una baldosa con Aspas cerca de su propia área, se lanzó un autopase y puso en vuelo a Swedberg. El extremo sueco se deshizo en velocidad del joven y debutante Kango y asistió a Rueda para que empujara a placer.

El tanto del Celta no cambió ni una pizca el guion. El Lyon mantenía mucha posesión mientras los vigueses se dedicaban a lanzar picotazos. Grief salvó un mano a mano de Borja Iglesias a pase de Mingueza antes de que Endrick pifiase con el hombro un remate de cabeza diáfano. Al brasileño cedido por el Madrid también se le marchó pegado al poste izquierdo de Radu un disparo desde la frontal.

Giráldez, que hoy cumplió dos años de ensueño en el banquillo celeste, retiró a Aspas y Rueda en el descanso por Jutglá y Carreira pero el partido quedó condicionado por la expulsión de Borja. Con más de media hora por delante, el grupo mostró con un hombre menos la solidez que ha ganado esta temporada y que lo ha llevado a registrar el porcentaje de derrotas más bajo de lo que va de siglo. Las ayudas defensivas fueron tan generosas que el OL lo intentó sobre todo con tiros lejanos de Kango y Endrick. Radu tan solo había hecho una buena estirada ante un cabezazo a bocajarro de Yaremchuk antes de que su pifia facilitase el empate del brasileño a tres minutos del final. Sin Borja ni tampoco el sancionado Mingueza, el Celta de Giráldez se jugará el pase a los cuartos dentro de siete días en Lyon.