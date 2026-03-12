Los dos años de Claudio Giráldez en el Celta, el entrenador que revitalizó a un club deprimido y en dificultades financieras

El conjunto vigués se mide en Balaídos este jueves con el Lyon en la ida de los octavos de final de la Europa League en el segundo aniversario de la llegada del técnico, que ha transformado al completo a un equipo que bordeaba el descenso

Hace dos semanas, después de que el Celta tumbara al PAOK en Vigo y certificara su regreso a los octavos de final de la Europa League casi una década después, el entrenador que dirigió una gesta que no hacía tanto parecía imposible atendió a los micrófonos de Movistar+. “Estamos en un sitio que no nos corresponde, en el que no deberíamos estar por la juventud de nuestros jugadores y por la reconstrucción del club. Somos un club en crecimiento y estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay un arraigo descomunal de la gente con los jugadores y de los jugadores con los aficionados. Yo nunca lo había vivido aquí en Balaídos, y llevo toda la vida viniendo. Todo es muy natural y muy bonito, y ese arraigo de la gente gallega hace que se viva algo muy especial y que noches como hoy nos queden en la memoria a todos”, resumió Claudio Giráldez, de 38 años.

El técnico más joven de Primera, el hombre que desde que cogió las riendas del Celta en marzo de 2024 le ha cambiado la cara a una entidad que bordeaba el descenso una temporada sí y otra también, cumple este jueves dos años en el banquillo celeste. En plena efeméride, el equipo se mide esta noche en Balaídos (21.00; Movistar+) en la ida de los octavos de la Liga Europa con el Olympique de Lyon, el líder de la primera fase del torneo.

El enfrentamiento con el cuarto clasificado de la Ligue 1 no solo coincide con el segundo aniversario de Giráldez como entrenador celtiña, también con uno de los mejores momentos del vestuario y uno de los peores de su rival en lo que va de curso. El Celta, que el pasado viernes perdió contra el Real Madrid en casa en el último minuto con un gol de Fede Valverde de rebote, es sexto en la Liga y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que los franceses, que tienen tocados a Ruben Kluivert, Maitland-Niles, Pavel Sulc, Afonso Moreira y Ernest Nuamah, suman un empate, tres derrotas y solo una victoria en el último mes, aunque Paulo Fonseca reservó el domingo para la visita a Balaídos a varios de sus titulares, incluido Endrick, el delantero brasileño cedido por el Madrid en diciembre.

El crecimiento que ha experimentado el Celta con Giráldez estos dos años ha sido extraordinario. “Lo primero es el talento que tiene como entrenador, esto vamos a ponerlo por delante, por eso ha mejorado tanto al equipo y ha conseguido ser uno de los entrenadores más cotizados del fútbol español”, opina Santiago Cañizares, exportero de la selección española y, entre otros, del conjunto vigués. Cuando Claudio fue escogido para sustituir a Rafa Benítez, el club estaba tocado por la precariedad económica en la que se quedó tras la indemnización millonaria que pagó al técnico madrileño y la afición estaba desencantada con el juego y harta de ver cómo campaña tras campaña se peleaba solo por no descender. En sus primeros meses, el preparador de O Porriño (Pontevedra, 20.562 habitantes) consiguió la permanencia sin dificultades y en su primera temporada completa —la 2024/2025— lo metió en Europa League.

Aficionados del Celta, en las gradas de Balaídos con bufandas y banderas el 26 de febrero en el partido de Europa League contra el PAOK. Quality Sport Images (Getty Images)

Los resultados, el estilo futbolístico y la apuesta por jugadores de la casa han reconectado al celtismo con el equipo y han generado en Balaídos una atmósfera que no se veía desde hacía décadas, cuando aquel vestuario en el que figuraban Mostovoi o Karpin disputó incluso la Champions en la 2003/2004. “Yo recuerdo las finales perdidas de Copa de 1994 o 2001, o las semifinales de Europa League de 2017 ante el United, pero este momento tiene distintos alicientes: hay más jugadores de Vigo de la cantera del Celta, el futbolista más veterano y líder del equipo es de la casa, Iago [Apas], y el entrenador es de la provincia de Pontevedra, y por eso hay un clima de pertenencia tan grande”, añade Cañizares.

De la mano de Giráldez y su cuerpo técnico han debutado ya 11 canteranos (seis este curso), mientras que otros seis que habían tenido una participación testimonial han adquirido mucha más relevancia. La revalorización de los futbolistas formados en A Madroa ha pasado de nueve millones de euros a más de 70. El club ha podido cuadrar las cuentas, por ejemplo, con la venta en verano de Fer López al Wolves por 23 millones después de que el mediapunta —de regreso en Vigo desde enero en forma de cesión— irrumpiera la temporada anterior en la élite del fútbol español o con los casi 17 millones que ya se ha embolsado por sus méritos en la Europa League. La novedad que más ha brillado esta campaña ha sido Miguel Román, que a sus 23 años se ha convertido en la pieza del centro del campo que más fluidez le da al juego asociativo que acostumbra a desarrollar el equipo con su habitual esquema de 3-4-3. Su baja debido a la lesión que sufrió esta semana al romperse el quinto metatarsiano del pie izquierdo fue un golpe para el vestuario, pero Claudio cuenta para sustituirlo con un viejo soldado como Matías Vecino y con canteranos como Hugo Sotelo o el propio Fer López.

Claudio Giráldez, con su segundo entrenador, Róber Fernández (a su derecha), y su preparador físico, Cristian Fernández (a su izquierda), el pasado 12 de enero en el Sánchez Pizjuán en la victoria ante el Sevilla en Liga. Fran Santiago (Getty Images)

Giráldez ha mezclado en su propuesta a jóvenes del vivero celeste que entrenó cuando dirigió al filial y a las categorías inferiores con veteranos consagrados como Aspas —el emblema-mito de la entidad—, Borja Iglesias —otro canterano— o Marcos Alonso y Carl Starfelt. La combinación, también con fichajes que se han adaptado a la perfección como Ilaix Moriba o Ionut Radu, ha desembocado en un grupo que es capaz de competir en cualquier contexto. De los cinco primeros clasificados de la Liga, el equipo solo perdió contra el Barça y el Madrid en casa, pero arrancó un triunfo del Santiago Bernabéu en diciembre y empató contra el Villarreal, el Atlético y el Betis en Balaídos.

Los jugadores del Celta celebran con la afición el pase a los octavos de final de la Europa League tras derrotar al PAOK en Balaídos el pasado 26 de febrero. Bruno Penas (Getty Images)

El porcentaje de derrotas del Celta esta temporada, según la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta, es del 24%, la más baja de todo el siglo XXI. Hay que retroceder hasta la 1998/1999 para ver una cifra mejor (23%). El técnico ha potenciado los sentimientos de pertenencia y orgullo entre la afición y ha implantado un modelo común de juego que permea desde el primer equipo hasta la base. Su contrato termina en 2027, pero Marián Mouriño, la presidenta, insiste siempre en que lo mimará lo que haga falta para retenerlo ante el interés de entidades con presupuestos mucho mayores. El celtismo y la directiva sueñan con crecer durante mucho tiempo de la mano de un entrenador de la casa que hoy se estrena en los octavos de la Europa League después de revitalizar en solo dos años a un club que estaba con el ánimo deprimido y en dificultades financieras.