Endrick, cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada

El Real Madrid anunció este martes la cesión de Endrick al Olympique de Lyon para los próximos seis meses. El delantero brasileño, comprado en el verano de 2024 y por el que el club blanco ha pagado al Palmeiras unos 48 millones de euros, solo ha participado esta temporada en tres partidos: los desenlaces de Valencia (con todo decidido) y Manchester City (Mbappé estaba lesionado), y el duelo copero en Talavera como titular.

Lo poco que lo ha usado Xabi Alonso (15 partidos enteros sin salir del banquillo) más la competencia del canterano Gonzalo García han empujado al Madrid y al jugador de 19 años a intentarlo en Francia. Su intención, además de rodarse, es apurar la última opción de entrar en la lista del Mundial.

En su primera campaña en el Bernabéu, con Carlo Ancelotti, tuvo la Copa del Rey como torneo de aterrizaje y expansión, y ahí fue clave con cinco goles (siete en todo el curso). Sin embargo, la irrupción de Gonzalo en el Mundial de Clubes más la presencia imprescindible de Kylian le han restado todavía más espacio dentro de una plantilla en la que no figura entre las preferencias del técnico vasco. Salvo Ferland Mendy, que apenas ha disputado un encuentro este curso, el joven es el jugador de la primera plantilla con menos participación (99 minutos).

A mediados de octubre, cuando su poco peso empezaba a resultar muy evidente, Xabi se refirió a él con su tono frío. “La competencia arriba es intensa. Hay que estar preparado para el momento, tanto Endrick como Gonzalo, Brahim… Esto es fútbol de élite, de altísimo nivel, y necesitamos a muchos y a muchos buenos”, afirmó entonces el técnico.

Ahora, a Endrick le espera el Lyon, quinto de la Liga francesa y líder de la fase de grupos de la Europa League, donde debería absorber muchos minutos porque es un equipo carente de delanteros. Tiene pista para ganar minutos y alimentar su esperanza de entrar en la convocatoria de Ancelotti para el Mundial del próximo verano.