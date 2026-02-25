Dos presuntos narcos heridos de bala en un tiroteo con la Guardia Civil en Barbate

Dos supuestos narcos han resultado heridos de bala de carácter leve en el transcurso de un tiroteo con la Guardia Civil en Barbate. El incidente ha ocurrido durante la mañana de este miércoles, según han confirmado desde la Comandancia de Cádiz, en el transcurso “de un dispositivo policial contra la logistica de las organizaciones que se dedican al narcotráfico”. Por motivos aún desconocidos, el suceso se ha producido después de que uno de los agentes disparase y, en la refriega, dos de los perseguidos hayan resultado heridos, ambos leves, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la intervención. Además, un agente también ha sufrido daños en un hombro al volcar el quad en el que estaba realizando una persecución.

El suceso, que ya está siendo investigado por el Equipo de delitos Contra las Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, se ha producido en las zonas de marismas del río Barbate. En el momento de los hechos, los supuestos integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes estaban realizando un cambio de tripulación en una embarcación de las que se suelen emplear para mover droga o la logística necesaria para ello. Por ahora se desconoce qué llevó al agente a usar su arma y abrir fuego, ya que la Guardia Civil no ha aportado más detalles de la investigación.

“Puede haber sido por un intercambio de disparos o por una agresión previa. Pero somos profesionales, si un compañero abre fuego es porque está más que justificado”, han explicado fuentes de la asociación profesional AUGC, que ha cerrado filas con los agentes que han intervenido en el suceso. La Guardia Civil de Cádiz se ha limitado por ahora a confirmar que existe una investigación abierta y que los dos presuntos narcos han resultado heridos de bala “uno en una mano y otro en una pierna”.

El tren de borrascas que ha afectado durante días a Cádiz ha provocado que diversas narcolanchas hayan buscado abrigo en zonas resguardadas de la costa, como puertos, calas o marismas. Así ha quedado grabado en diversos vídeos que, días atrás, mostraban narcolanchas en el puerto de Conil, Barbate o la zona de Sancti Petri, en Chiclana. Eso ha motivado que la fiscal Superior de Andalucia, Ana Tárrago haya abierto este pasado lunes un expediente gubernativo para recabar información sobre ello.

La Fiscalía ha actuado después de ser conocedora por medios de comunicación, Guardia Civil y alcaldes de la zona que mostraron “su inquietud y malestar por la presencia de embarcaciones en sus términos municipales”, según conformó la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado. Para AUGC esa situación vivida y el suceso de la mañana de este miércoles demuestra “que todo está igual de mal, tanto por que ellos campan a sus anchas como por la falta de medios de los agentes”.

Las narcolanchas son género prohibido en España desde 2018. Eso ha provocado que este tipo de embarcaciones se queden en alta mar durante la mayor parte del tiempo, abarloadas unas a las otras y con personas a bordo. Para abastecerlas de combustible, víveres o cambios de tripulación, otras embarcaciones —habitualmente semirrígidas de mayor eslora— son las que parten desde la costa para realizar estas labores de logística, llamadas coloquialmente, como petaqueo.