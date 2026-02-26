Hillary Clinton, al Congreso: “No recuerdo haber coincidido nunca con Epstein”

“No tengo información sobre sus actividades delictivas”, declara la ex secretaria de Estado ante el comité de Supervisión de la Cámara de Representantes un día antes de que lo haga su marido, Bill Clinton

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes empezó este jueves, pasadas las 11.00 (hora local, seis más en la España peninsular), el interrogatorio a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton sobre su relación con el millonario pederasta Jeffrey Epstein. Se trata de una declaración a puerta cerrada, en Chappaqua (Estado de Nueva York), donde los Clinton tienen una casa. Este viernes, y en ese mismo escenario, será el turno de su marido, el expresidente Bill Clinton.

Hillary Clinton preparó una declaración que leyó a los diputados y publicó simultáneamente en su cuenta de X. En ella, asegura que no recuerda “haber coincidido nunca con Epstein”. “El comité justificó esta citación basándose en la asunción de que tengo información relacionada con Jeffrey Epstein y con [su cómplice] Ghislaine Maxwell. Seré clara: no tengo información de sus actividades delictivas”, se puede leer en el texto, que añade: “Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas u oficinas”.

La citación a puerta cerrada llega tras meses de un tira y afloja entre el matrimonio, que aún ejerce un considerable poder sobre el Partido Demócrata, y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos. Cuando Bill Clinton tome la palabra mañana, será la primera vez que un expresidente se vea obligado a testificar ante el Congreso.

“Como toda persona decente, me ha horrorizado lo que hemos descubierto sobre sus crímenes [de Epstein]”, escribe Hillary Clinton en su declaración. “Es inconcebible que recibiera inicialmente una reprimenda en 2008, lo que le permitió continuar con sus prácticas depredadoras durante otra década”. Clinton se refiere a la condena leve por dos delitos estatales que mandó al millonario pederasta 13 meses a la cárcel. También acabó incluido en un registro de agresores sexuales, lo que no impidió que muchos hombres ricos y poderosos mantuvieran su relación con él después de eso, según se desprende de los millones de documentos de su caso que han ido viendo la luz en las últimas semanas.

A bordo del avión

Nada indica que ese fuera el caso de su marido, Bill Clinton, cuya relación con Epstein a principios de la primera década de este siglo es bien conocida, y atestiguada en decenas de fotografías que salieron antes de Navidad, en la primera desclasificación de documentos de Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia, obligado por ley a publicarlos. Esas imágenes, si bien comprometedoras, no prueban que Clinton cometiera ningún delito o que tuviera conocimiento de los del financiero, que murió en 2019 en una celda en Nueva York, en lo que el forense concluyó que fue un suicidio, mientras esperaba a ser juzgado por segunda vez.

Bill Clinton, en una de las imágenes de los papeles de Epstein, con el rostro de una mujer censurado por las autoridades. U.S. Justice Department (via REUTERS)

Está probado que el expresidente demócrata conoció a Epstein a través de su hija Chelsea y de Maxwell, y que se montó en sus aviones privados “al menos en 26 ocasiones” entre 2002 y 2003, según los registros de vuelo, como parte de las tareas de la Fundación Clinton. Por tanto, antes del primer juicio. El expresidente ha negado tajantemente que viajara a la isla privada que el millonario tenía en el Caribe, escenario de muchos de sus crímenes.

“Señor presidente [del Comité, el republicano James Comer], se supone que su investigación debe evaluar la gestión del Gobierno federal de las investigaciones y los procesamientos de Epstein y sus crímenes”, añade Hillary Clinton. “No ha celebrado ninguna audiencia pública y se ha negado a permitir la asistencia de los medios de comunicación, incluso hoy, a pesar de haber defendido la necesidad de transparencia en docenas de ocasiones”, se puede leer en el comunicado difundido por la ex secretaria de Estado.

Además, Hillary Clinton considera que se intenta “proteger a un partido político y a un funcionario público, en lugar de buscar la verdad y la justicia para las víctimas y las supervivientes, así como para el público que también desea llegar al fondo de este asunto. Me duele el corazón por las víctimas. Y estoy furiosa por ellas”.

Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales de 2016 contra el presidente Donald Trump, que fue amigo de Epstein durante 15 años. Ambos rompieron, según el relato del republicano, en 2004, dos años antes de que la policía de Palm Beach (Florida), donde ambos tenían mansiones, empezara a investigar las primeras denuncias de agresiones a menores del millonario pederasta. Ese fue el principio de un proceso que desembocó en la condena leve de 2008.

Tampoco existen pruebas que lo incriminen. Y no está previsto que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes llame a declarar a Trump.

Su antigua rival en las urnas afirmó en una entrevista con la BBC la semana pasada que ella y su esposo “no tienen nada que ocultar”. También dijo que se reunió con Maxwell, que cumple una condena a 20 años de prisión por su implicación en la red de tráfico sexual del financiero, “en unas cuantas ocasiones”.

Antes de la declaración de este jueves, el republicano Comer habló en Chappaqua, para recordar que el comité que preside trabajó durante seis meses para que el matrimonio compareciera, y que, al amagar con no hacerlo, solicitaron que se les declarara en desacato. “Creo que algo que sorprendió a los Clinton fue que asumieron que los demócratas del comité votarían en contra, y la mayoría no lo hizo”, dijo Comer. “Me parece que eso demuestra que esta investigación es seria. Es una investigación con apoyo de ambos partidos”.