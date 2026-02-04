Los “miles de fallos” que exponen a las víctimas de los papeles de Epstein

El pasado viernes se publicaron más de tres millones de páginas, el mayor volumen de documentos desclasificados desde que comenzó el caso

Documento incluido en la desclasificación del viernes 30 de enero perteneciente al caso Jeffrey Epstein Jon Elswick (AP)

El caso Epstein vuelve a estallar por un choque entre transparencia y protección de las víctimas. La desclasificación masiva de millones de documentos, hace unos días, ha dejado al descubierto datos personales de supervivientes de la red de tráfico sexual del millonario. El escándalo, en 2026, ya no es solo quién aparece en esos papeles: es cómo se cuenta la verdad sin volver a hacer daño a quienes ya lo sufrieron.

Ana Fuentes analiza esta última desclasificación de documentos con Iker Seisdedos, corresponsal jefe de EL PAÍS en EE UU.

