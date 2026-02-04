Los “miles de fallos” que exponen a las víctimas de los papeles de Epstein
El pasado viernes se publicaron más de tres millones de páginas, el mayor volumen de documentos desclasificados desde que comenzó el caso
El caso Epstein vuelve a estallar por un choque entre transparencia y protección de las víctimas. La desclasificación masiva de millones de documentos, hace unos días, ha dejado al descubierto datos personales de supervivientes de la red de tráfico sexual del millonario. El escándalo, en 2026, ya no es solo quién aparece en esos papeles: es cómo se cuenta la verdad sin volver a hacer daño a quienes ya lo sufrieron.
Ana Fuentes analiza esta última desclasificación de documentos con Iker Seisdedos, corresponsal jefe de EL PAÍS en EE UU.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.