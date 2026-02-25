Illa rebaja el choque con ERC por los presupuestos: “Estamos en el inicio de la negociación”

El president Salvador Illa y Esquerra han visualizado en la sesión de control en el Parlament la distancia que les separa sobre la futura tramitación de los presupuestos después de que los republicanos hayan avisado de que votarán en contra sino cumplen con la cesión de la gestión del IRPF. El Govern, por ahora en minoría en este asunto, aprobará el viernes el proyecto de cuentas que iniciará su irreversible tramitación parlamentaria. El plan se debatirá en marzo en la cámara y quedan 15 días para alcanzar o no un acuerdo. “Esto no es el final de nada. Es el inicio de una negociación. Hay margen de acuerdo. Les tiendo la mano y les pido que la cojan”, ha alegado el president que insiste en la necesidad de que Cataluña tenga cuentas para garantizar su acción de gobierno. Illa comparecerá en el Pleno para dar cuenta del colapso de Rodalies y las crisis por los temporales de enero. La petición, de Junts, ha sido aceptada por asentimiento.

En su primera intervención en el Parlament tras recibir el alta hospitalaria, Illa ha puesto el acento en atraer a sus socios a la mesa de negociación presupuestaria apuntando que el Ejecutivo ha cumplido más del 70% de los acuerdos de investidura. “Como president cumplo los compromisos. Cumpliré con el IRPF (la recaudación) como he hecho con el modelo de financiación y con la constitución de la nueva empresa de Rodalies. No hay vuelta de hoja de que Cataluña necesita presupuestos”, ha esgrimido. De momento, el Ejecutivo cuenta con el voto de los 42 diputados socialistas y de los seis de Comuns (la cámara cuenta con 135).

El gesto de Illa de tender la mano a ERC parece que ha surtido efecto. Josep Maria Jové, líder parlamentario de ERC, ha afirmado que su grupo es “previsible y coherente” y que hace tiempo que reclama la cesión del IRPF, firmada, entre otras cosas, en el acuerdo de investidura y avalada por el comité federal del PSOE. “No negociaremos si no hay garantías. ¿De qué sirven los acuerdos si no se cumplen?“, se ha preguntado el republicano afirmando que la reivindicación no es un capricho sino que responde a la necesidad de mayor soberanía de Cataluña ante la falta de recursos. ”Si quiere presupuestos ya sabe lo que tiene que hacer. La responsabilidad es suya. No se equivoque: a quién tiene que presionar es al PSOE; no a nosotros".

Jové nunca aprovecha su segundo turno de réplica al que tiene derecho y por lo tanto no suele repreguntar a Illa en la sesión de control. Pero esta vez, por primera vez en este mandato, lo ha hecho. Después de que Illa afirmara que tendía la mano a los republicanos, el republicano ha levantando la mano casi sorprendiendo al mismo president del Parlament, Josep Rull, que no se esperaba su intervención. “La mano la cogeremos”, ha dicho entonces Jové, “pero primero cumpla y después negociaremos”. Ester Capella, portavoz de ERC, ha deslizado después que en esa comparecencia de Illa se verá el “horizonte del país y del Govern”. Jéssica Albiach, líder de Comuns, ha obviado la posición de ERC ha reclamado a Illa -sin repreguntar- que invierta recursos para resolver el conflicto con los docentes movilizados desde hace semanas.

Junts per Cataluña aguardará a la tramitación parlamentaria para decidir su posición sobre las cuentas pero de entrada ha arremitido contra Illa a quien exige que compareza por el caos de Rodalies y quien le acusa de no acatar los mandatos de la cámara, como el de destituir a la consejera Sílvia Paneque o el de llevar a Renfe a los tribunales. Mónica Sales, líder parlamentaria de Junts, ha hurgado en la herida entre PSC y ERC. “Uno de los socios no se fía de usted y se va a La Moncloa a negociar los presupuestos. Es una moción de confianza encubierta y la constatación de un fracaso”, ha expuesto recurriendo a una de las medidas que precisamente han querido impulsar. “Es un Govern incompetente, dependiente y ahora inestable”.

Josep Maria Jové, en una imagen de archivo Eric Renom (LaPresse)

Sales ha citado los conflictos en Rodalies, de los médicos, de los payeses, pescadores o de los docentes para describir, a su juicio, el colpaso de Cataluña. E Illa ha replicado con un argumento que suelen emplear a los socialistas: que esos problemas no han aflorado ahora de repente sino que se arrastran desde hace años. “Lo que hacemos aqui hay que ponerlo en relación con el pasado y ustedes tienen bastante en que reflexionar. Cuando rompieron el Govern yo vote los presupuestos. ¿Todos los problemas ee han generado en año y medio? Paneque tiene toda mi confianza y está dando la cara”.

Además de ERC, Vox y PP ya han confirmado que votarán la enmienda a la totalidad de los presupuestos. El PP y la CUP, con posiciones opuestas, se han referido a la ley que prohíbe la venta especulativa. Alejandro Fernández, líder popular, ha afirmado que supone una injerencia en la propiedad privada -“¿Una pareja de jubilados con tres pisos son especuladores?“- y el anticapitalista, Xavier Pellicer, por considerar que no frenará a los fondos buitre. Illa ha defendido la futura norma y ha concluido: ”Podré equivocarme pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados".