Junqueras apuesta por la enmienda a la totalidad de los Presupuestos si no hay acuerdo con el IRPF

El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no ve margen para que el PSOE cumpla ahora con los compromisos respecto a la cesión del IRPF a la Generalitat y, ante ese escenario, su bancada en el Parlament presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuesto que aprobará este viernes el Govern. Un camino que no tienen aún claro ni Junts per Catalunya, el principal partido de la oposición, ni la CUP, que esperarán al viernes para decidir qué harán. Junqueras ha dado un plazo de unas dos semana

“Si hemos aguantado cuatro años en prisión, aguantaremos cuatro semanas de presión [para votar los Presupuestos]”, ha explicado Junqueras en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, respecto a las voces de los sindicatos y del propio Govern, que le insisten en la necesidad de las cuentas. El juego de palabras, apelando al tiempo que estuvo en prisión por la sentencia del juicio al procés muestra la determinación del líder de los republicanos para mantener el pulso.

El líder republicano ha pedido a los socialistas en “no escalar situaciones a las que no se puede responder”, en referencia a la opción del presidente Salvador Illa de aprobar los Presupuestos sin haber cumplido el compromiso del IRPF. Junqueras ha recordado que ese punto hace parte de los puntos para la investidura y que fue avalado por el Comité Federal del PSOE. También le ha advertido sobre una eventual tentación de adelantar las elecciones ante el bloqueo presupuestario, un camino que justamente tomó el republicano Pere Aragonès hace dos años: “sabe que es muy probable que no haya una mayoría para la investidura”.

“Si los socialistas no hacen lo que tienen hacer y han pactado que harían, no les podemos acompañar”, ha dicho Junqueras, para justificar la enmienda a la totalidad a las cuentas. El líder ha insistido en que extiende la mano para pactar los suplementos de crédito para así garantizar el funcionamiento de la Generalitat. “La herramienta principal de un Gobierno es cumplir sus compromisos”, ha asegurado el exvicepresident cuando se le ha preguntado por el valor de la ley de los Presupuestos.

La líder de Comuns, Jéssica Albiach, ha dicho que “no se imagina” otro escenario que no sea un pacto presupuestario. De ahí que la jefa de filas de esa formación en el Parlament haya instado a ambas partes a ponerse de acuerdo y ha recordado que aún hay plazo de negociación entre los socialistas y ERC hasta el 11 de marzo, que se vota la enmienda a la totalidad en la Cámara catalana.

Albiach ha aprovechado para enmendar las declaraciones de Junqueras, que relativizaban el efecto de gobernar a punto de suplemento de créditos y ha puntualizado que si bien esa fórmula evita la parálisis, deja por fuera la capacidad de hacer nuevas inversiones (por ejemplo, nuevos CAP o escuelas) o de poder otorgar subvenciones nominativas. Los Comuns, ha recordado, retiraron una enmienda a la totalidad a las cuentas en 2022 y se avinieron finalmente a negociar. “El Govern de la Generalitat cumple. Va mas lento de lo que nos gustaría, pero nuestra experiencia es que cumple”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Junts, Salvador Vergés, no ha aclarado qué hará su formación de cara al proyecto de Presupuestos. Los de Carles Puigdemont esperarán a conocer el contenido, el viernes, para decir el curso a tomar. Con todo, Vergés ha recalcado que se trata de unas cuentas que ya vienen viciadas por el preacuerdo con los Comuns. “Ada Colau ocupa el Palau de la Generalitat”, ha asegurado, para criticar la medida de la prohibición de las compras especulativas. Junts considera que el plantón de ERC demuestra que el Ejecutivo de Illa “es inestable” y que ya son las terceras cuentas que no puede presentar pese a haberlo prometido.

La CUP también quiere esperar a decidir qué hará, pero su diputada Pilar Castillejo ha recordado que sus recetas para la mejora de Cataluña están a las antípodas. Los anticapitalistas creen que el PSC y ERC escenifican un malentendido, pero que acabarán pactando bien sea las cuentas o los suplementos de créditos. El PSC solo cuenta con 41 de 165 diputados y solo tiene asegurados los seis de los Comuns.

ERC y PP son, de momento, los únicos partidos que han conformado la enmienda a la totalidad. La decisión de los populares, anunciada este martes por el portavoz en la Cámara catalana Juan Fernández, se toma con base en el contenido del acuerdo con los Comuns, pero también a algunas medidas que contiene el documento firmado el lunes con la patronal y los sindicatos, cuyo contenido ha afeado Fernández. Si bien el PP considera que hay mucha escenificación entre las diferencias entre ERC y el Govern, el portavoz parlamentario cree que la falta de unas cuentas le obliga a ir más allá. “O aprueba presupuestos o dimite”, ha sentenciado.