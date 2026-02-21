ERC enfría las posibilidades de un acuerdo presupuestario en Cataluña tras una reunión con Pedro Sánchez

Esquerra Republicana no da por bueno el gesto de ayer viernes del president Salvador Illa, comprometiéndose con la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat, y ahora enfría la posibilidad de negociar las cuentas del próximo año. La decisión de no sentarse en la mesa llega después de que el líder del partido, Oriol Junqueras, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no llegaran a un acuerdo sobre ese punto del acuerdo de investidura.

Según publica La Vanguardia y confirman a este diario fuentes de ERC, ayer viernes se reunieron en Madrid el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la formación independentista, Oriol Junqueras. En el marco de ese encuentro fue imposible cerrar un compromiso sobre mayor soberanía fiscal, como pedían los republicanos. Los socialistas esperaban que el mensaje conciliador de Illa, que intervino de manera inusitada en la reunión de cada viernes de coordinación de los secretarios generales del Govern, bastara para convencer a los socios parlamentarios.

Pero los de Junqueras querían, más allá de una declaración de intenciones de Illa, que algún alto cargo socialista en Madrid ratificara la posibilidad de que se negociara la cesión de la gestión del IRPF en el trámite de la nueva financiación. ERC, que tenía lista para debatir una proposición de ley en ese sentido en el Congreso, finalmente la retiró para intentar aprobarla por otra vía: unas enmiendas en la futura ley de la financiación autonómica. En ERC esperaban cerrar el compromiso de esas enmiendas con el PSOE pero esto no se logró.

“Somos un gobierno de acuerdos y de mucho diálogo”, aseguran fuentes de La Moncloa respecto al fracaso del encuentro. Illa, que en la semana que acaba ha cerrado un acuerdo con los Comuns para las cuentas catalanas, también necesita de ERC para superar la mayoría absoluta de 68 diputados en la Cámara catalana. El Govern aspira a tener los Presupuestos en el primer trimestre de este año, con lo cual tendría que cerrar esta semana un pacto global.

Junqueras se dirigirá a la militancia de su partido este sábado, en un consejo nacional donde también explicará los adelantos de otra carpeta que ha estado negociando con el Gobierno central: la creación de un consorcio de inversiones que permita subir el nivel de ejecución de obra pública.