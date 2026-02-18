Govern y Comuns pactan ayudas al alquiler para rentas de hasta 36.200 euros y un vale para productos menstruales y preservativos

Nuevos pasos en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat entre el Govern de Salvador Illa y los Comuns. La jefa de filas parlamentaria de ese grupo, Jéssica Albiach, ha presentado este miércoles dos nuevos acuerdos, esta vez relacionados con ayudas de alquiler y salud sexual. Por un lado, en los dos próximos años habrá más de 107 millones de euros adicionales para aumentar la cobertura de las ayudas al alquiler, que también implicará una subida en el baremo de renta para poder acceder, de los 25.000 euros a los 36.279 euros. Con ello aspiran a llegar a 50.000 hogares más. Por otro lado, se creará un cheque menstrual y de preservativos, de 25 euros, para jóvenes de entre 12 y 25 años.

Albiach ha comenzado su intervención recordando que pese a los avances aún no hay un acuerdo global, entre otras cosas porque aún queda mucho camino en el punto central de las discusiones, la legislación sobre la compra especulativa. Mientras que los Comuns existen en una prohibición, en el Goven hablan de limitación. Con todo, la jefa de filas en el Parlament se ha mostrado satisfecha de que el Ejecutivo haya reconocido que la fórmula para lograrlo es la de la reforma de la ley de Urbanismo.

Después de presentar el pasado martes un acuerdo para aumentar las becas comedor y llegar casi a toda la población que está en riesgo de pobreza o es pobre (un programa que implica 100 millones de euros en dos años), los Comuns han logrado arrancar en la negociación doblar las ayudas al alquiler en los próximos dos años, una medida que costará también unos 100 millones de euros adicionales. Eso implicará que 50.000 familias adicionales se puedan ver beneficiadas, llegando a un total de 145.000.

La ayuda llega a un máximo de 200 euros al mes por familia, y el pacto incluye aumentar el baremo de acceso. El Gobierno ya ayuda a las familias que destinan más del 30% de su salario a pagar el alquiler, pero los Comunes creen que es necesario tener en cuenta también la subida del coste de vida. Albiach ha recordado que se comienza con las personas con menos recursos pero la subida del baremo es considerable. Se pasa de los 25.000 euros de ingresos de la unidad familiar a los 36.279 euros, unas cifras basadas en el Indice de Suficiencia de Rentas de la Generalitat (IRSC). La idea es que las ayudas lleguen a cubrir una quinta parte de los hogares que viven en alquiler.

Esto implica que se actualicen también los límites de los precio del alquiler para poder acceder al ayuda, situándolos a la media de los precios del mercado: es decir, 1.135 euros en Barcelona y 855 en el resto de Cataluña.

Albiach ha reivindicado que es necesario tocar todas las teclas para permitir solucionar la crisis de la vivienda y ha considerado que ahora sí es momento de potenciar las ayudas directas, después de considerar que se ha encarrilado el tope de los precios del alquiler, con medidas como la inspección. Y ahí ha aprovechado para insistir en la necesidad de poner freno a la compra especulativa, algo que considera que solo depende de la “voluntad política” del president Salvador Illa, al recordar que los informes jurídicos de la Generalitat avalan la constitucionalidad de la fórmula que defienden los Comuns.

La otra pata del acuerdo presentado este miércoles pasa por un vale de salud sexual y reproductiva. Las jóvenes de 12 a 25 años tendrán un vale de 25 euros anuales para comprar productos menstruales. Ya el Govern de Pere Aragonès había sacado adelante una medida similar, con un impacto limitado, y fuentes de los Comunes aseguran que la diferencia es que ahora las mujeres tendrán una variedad más amplia de productos para escoger. En el caso de los jóvenes, entre los 16 y 25 años, tendrán el mismo valor para gastar en preservativos. “Es una herramienta de educación sexual, han aumentado las enfermedades de transmisión sexual. No es una medida que busque polarizar”, ha añadido Albiach.