El Govern apoya el plan de Comuns para frenar la compra especulativa de pisos

El Govern de Salvador Illa se ha conjurado para tener listos los presupuestos este 31 de marzo y está acelerando las negociaciones con Comuns a la espera de sentarse con ERC. La formación de Jéssica Albiach, líder parlamentaria del grupo de izquierdas, ha exigido para aprobar las cuentas que el Parlament apruebe una ley que prohíba la venta especulativa de forma temporal en las zonas tesionadas para ayudar a solucionar el grave problema de acceso a la vivienda. El Ejecutivo se había planteado basar el veto en la fiscalidad pero este martes la consejera Sílvia Paneque ha aclarado que el acuerdo pivotará alrededor de la proposición de ley de Comuns registrada en el Parlament que puede comportar la modificación de la Ley de Urbanismo.

Tras la celebración del Consell Executiu, Paneque ha aludido a los informes de los juristas expetos que se difundieron la semana pasada y que concluyeron que es constitucional ese veto de la compra de pisos si es geográfico y temporal. La consejera ha garangizado que la negociación se basa en la proposición que los comunes y no en cualquier otra nueva ley. “Igual que hicimos con el decreto de vivienda, trabajamos con esa propuesta para ver como se puede adecuar a los informes de los expertos y a las modificaciones legislativas que implica”, ha dicho en alusión a la la de la Ley de Vivienda aunque el eje central será la Ley de Urbanismo.

Comuns habían difundido los últimos días sus dudas sobre la determinación del Govern en este capítulo pero la consejera ha certificado que no tienen otra voluntad que aplicarlo. Paneque ha inscrito la medida en las políticas desplegadas para facilitar el acceso a la vivienda: el plan estrella del mandato de los 50.000 pisos; la regulación temporal del alquiler, las compras por tanteo y retracto o las ayudas derivadas de los fondos Next Generation. “Lo dijo el president y yo misma en sede parlamentaria”, ha recordado. “Articularemos todas las medidas posibles ajustadas a la legalidad y que que aseguren el uso social de la vivienda. Y esta medida va en ese camino. Todas las medidas están destinadas a que todo lo construido tenga un uso residencial”.

Paneque ha revelado que están trabajando el tema desde diciembre y ha recalcado que los expertos han avalado su legalidad. La propuesta de Comuns, presentada en noviembre, consiste en modificar la Ley de Urbanismo para que los municipios puedan aprobar planes especiales propios para limitar la compra en zonas tensionadas. El plan admitirían excepciones: que la vivienda sea para un familiar directo, permitir comprar una segunda residencia en municipio distinto del de residencia o adquirir edificios si los alquileres se ajustan al precio oficial.

El veto de la compra de vivienda especulativa se inscribe en las negociaciones de los presupuestos. La tramitación parlamentaria de las cuentas suele durar 40 días de media. Según ese ese cálculo, el Govern ya no llegará a tiempo a aprobar ya las cuentas antes del 31de marzo. “Seguimos con el objetivo. Sudaremos la camiseta de tener los presupuestos este primer trimestre, ha reiterado. ”No consideramos otro escenario. Pondremos trabajo, esfuerzo y no movernos de la mesa”, ha dicho Paneque que no ha aclarado si están dispuestos a presentar el proyecto sin esperar al pacto con sus dos socios.