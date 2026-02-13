ERC prioriza ahora el control sobre las inversiones en Cataluña ante la recaudación del IRPF

La crisis de Rodalies que vive Cataluña les servirá a Esquerra Republicana y a los socialistas para salir de un callejón que parecía imposible. El propio Oriol Junqueras, presidente de ERC, había puesto como condición obligatoria para negociar Presupuestos que se vote en el Congreso que la Generalitat recaude el IRPF. Un planteamiento que los socialistas consideran imposible de asumir en pleno ciclo electoral. Pero la entente para la creación de un Consorcio que ejecute y haga el seguimiento de las infraestructuras, en el foco por la actual situación en Cataluña, se ofrece como la puerta de salida. Ambas partes maniobran ahora para que ese instrumento, que debe asegurar las inversiones, llegue al orden del día del próximo pleno del Congreso, obligando a ERC a aceptar que la recaudación se vote más adelante, junto con la ley de la nueva financiación.

El movimiento, adelantado por SER Catalunya, evidencia un cambio táctico en las conversaciones entre los socios de investidura del Govern. El abandono en la red ferroviaria catalana, puesto de relieve tras el accidente en Gelida (Barcelona), ha vuelto a poner el foco en el estado de las infraestructuras en Cataluña y la imposibilidad del Gobierno central de garantizar mayores niveles de ejecución. Hasta ahora, para intentar aumentar el ritmo, se había optado por las encomiendas de gestión, un instrumento pactado con el anterior Govern de Esquerra y que actualmente se aplica en obras, especialmente viarias, por más de 1.000 millones de euros. El Consorcio, uno de los puntos del acuerdo de investidura de Salvador Illa, sobre el papel, permitiría aumentar considerablemente el ritmo y sería recibido favorablemente por una opinión pública muy sensible a esta carpeta.

Además de esta coyuntura, tanto en el Govern que encabeza Salvador Illa como en la formación que lidera Junqueras llevan semanas asimilando que no hay margen para forzar, en el corto plazo, la tramitación de la proposición de ley que permitiría a Cataluña recaudar el IRPF. El texto registrado en septiembre por los republicanos retoca varias leyes para permitir que la comunidad autónoma que lo desee solicite recaudar impuestos que ahora son potestad de la Agencia Tributaria Estatal, aunque de momento solo la Generalitat catalana se ha mostrado interesada en dar ese paso.

ERC había optado, el año pasado, por separar las tramitaciones del nuevo modelo de financiación de la posibilidad de que la Generalitat recaude, a través de su agencia tributaria, otros impuestos. De esa manera, los republicanos veían más posible que el segundo punto saliera adelante. El debate y votación de esa segunda propuesta se había ido postergando, en un intento de ERC por manejar los tiempos y condicionada también por el turno que tiene la bancada que lidera Gabriel Rufián a la hora de llevar sus textos a los plenos.

El turno de Esquerra más próximo es el último pleno de este mes y, ante el nuevo planteamiento, el nuevo plan pasa por intentar reemplazar el debate sobre el IRPF por un texto que permita promover el Consorcio de Infraestructuras. Fuentes tanto de los socialistas como de la formación independentista admiten que, además, se están perfilando enmiendas para introducir la recaudación de impuestos como una enmienda en el futuro debate sobre el modelo de financiación.

Según las mismas fuentes, el borrador de los estatutos del organismo que permitirá a la Generalitat participar directamente en la ejecución de inversiones estatales está siendo revisado por ambas partes y a contra reloj, con la idea de tener el camino listo para la inminente votación. Está por verse aún cuándo registrará este texto ERC y cómo será el trabajo de la formación independentista para que esa propuesta logre los apoyos correspondientes. Se da por hecho que el acuerdo con los socialistas permitirá que los trámites en la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces avancen sin problemas

Otra cosa es el coste político que tengan que afrontar ERC en Cataluña por el enésimo bandazo en su camino para lograr la recaudación del IRPF, que claramente evita poner a los socialistas contra la espalda y la pared. Illa asegura que eso sucederá en 2028. En el pasado, los republicanos han sido criticados, especialmente desde las filas de Junts, por su falta de contundencia contra los socialistas. La hemeroteca tiene tanto mensajes de Junqueras exigiendo que se cumplan a rajatabla los compromisos como flexibilizando los calendarios impuestos por él mismo.

Si finalmente ERC aceptara este sucedáneo como condición para pactar los Presupuestos catalanes, está por verse si estos podrían ver la luz antes de Semana Santa. Con todo, el Govern habla del primer trimestre del año como el momento idóneo para tenerlos. Sin embargo, son varias las voces del Ejecutivo que creen que lo importante es tener unas cuentas sea cuando sea, advirtiendo de la posibilidad de que sean las únicas que se puedan pactar. Illa podría prorrogarlos y acabar la legislatura; lo que no puede hacer, agregan esas voces, es seguir trabajando con los de 2023, que están prorrogados.