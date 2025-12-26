Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido de que acordar un modelo de financiación singular para Cataluña no es suficiente para sentarse a negociar los presupuestos catalanes y estatales, sino que también es “imprescindible” avanzar en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. En una entrevista con EFE, el presidente de ERC ha reconocido “avances” en la negociación del nuevo modelo de financiación, pero ha subrayado que, para sentarse a negociar los presupuestos tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el ejecutivo de Salvador Illa, “hará falta la recaudación del IRPF”, que también figura en el pacto de investidura firmado entre republicanos y socialistas. El plan director publicado por Generalitat, sin embargo, retrasa hasta 2028 que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda asumir “determinadas funciones” en el ámbito de ese impuesto

Tanto ERC como Illa han situado enero como el mes clave para desencallarla negociación de la financiación y cerrar el pacto sobre el nuevo modelo, que debería presentarse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó que sería entre el primer y el segundo mes de 2026. Aunque ha subrayado que no se puede decir que “hay acuerdo hasta que hay un acuerdo” completamente cerrado, y pese a que ha evitado confirmar que las negociaciones se encuentran en la recta final, Junqueras ha alertado de que “sería poco responsable alargar indefinidamente estas negociaciones”.

“ERC no quiere que estas negociaciones se eternicen y se alarguen indefinidamente, porque esto perjudica a la sociedad catalana”, ha señalado Junqueras, que ha remarcado que la financiación debe respetar el principio de ordinalidad. “Si el acuerdo sobre la recaudación del IRPF tarda más, la negociación presupuestaria tardará más”, ha advertido.

Junqueras ha señalado que los socialistas “han querido negociar primero el modelo de financiación y luego la recaudación del IRPF”. ERC registró en septiembre en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para que Cataluña recaude el IRPF, pero aplazó su trámite parlamentario hasta 2026 para no “distorsionar” las negociaciones sobre el modelo de financiación. Esta iniciativa, que inicialmente debía presentar conjuntamente con el PSOE, plantea la reforma de tres leyes -la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación delas autonomías de régimen común y la ley de cesión de tributos- para habilitar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a recaudar el IRPF.

En este contexto, Junqueras ha asegurado que ERC “quiere que haya presupuestos en todas partes” y ha emplazado a los socialistas a “demostrar” que ellos también lo desean. “Quien tiene que demostrar que quiere presupuestos es el Partido Socialista. Y si los quiere, lo tiene que demostrar cumpliendo sus compromisos. Lo que no es aceptable es que lleguen a compromisos y firmen acuerdos y que luego no cumplan”, ha reprochado.

El líder de ERC ha afirmado que ya ha visto “muchos cambios” de opinión en el Gobierno y en el PSOE, “desde decir que cumplirían a no cumplir, decir que no cumplirían y luego entender que, si no cumplían, pues no habría nuevos acuerdos”. “También hemos visto que ERC no ha cedido, y estamos convencidos de que esta persistencia es la que acabará dando a la gente de este país un resultado que esté a la altura de las necesidades del país”, ha agregado Junqueras, que ha apuntado que, “si dependiera solo del Partido Socialista, nada de todo esto pasaría”.