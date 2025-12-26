Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
IMPUESTOS

Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa

Tanto ERC como Illa han situado enero como el mes clave para desencallarla negociación

EFEEl País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido de que acordar un modelo de financiación singular para Cataluña no es suficiente para sentarse a negociar los presupuestos catalanes y estatales, sino que también es “imprescindible” avanzar en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. En una entrevista con EFE, el presidente de ERC ha reconocido “avances” en la negociación del nuevo modelo de financiación, pero ha subrayado que, para sentarse a negociar los presupuestos tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el ejecutivo de Salvador Illa, “hará falta la recaudación del IRPF”, que también figura en el pacto de investidura firmado entre republicanos y socialistas. El plan director publicado por Generalitat, sin embargo, retrasa hasta 2028 que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda asumir “determinadas funciones” en el ámbito de ese impuesto

Tanto ERC como Illa han situado enero como el mes clave para desencallarla negociación de la financiación y cerrar el pacto sobre el nuevo modelo, que debería presentarse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó que sería entre el primer y el segundo mes de 2026. Aunque ha subrayado que no se puede decir que “hay acuerdo hasta que hay un acuerdo” completamente cerrado, y pese a que ha evitado confirmar que las negociaciones se encuentran en la recta final, Junqueras ha alertado de que “sería poco responsable alargar indefinidamente estas negociaciones”.

“ERC no quiere que estas negociaciones se eternicen y se alarguen indefinidamente, porque esto perjudica a la sociedad catalana”, ha señalado Junqueras, que ha remarcado que la financiación debe respetar el principio de ordinalidad. “Si el acuerdo sobre la recaudación del IRPF tarda más, la negociación presupuestaria tardará más”, ha advertido.

Junqueras ha señalado que los socialistas “han querido negociar primero el modelo de financiación y luego la recaudación del IRPF”. ERC registró en septiembre en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para que Cataluña recaude el IRPF, pero aplazó su trámite parlamentario hasta 2026 para no “distorsionar” las negociaciones sobre el modelo de financiación. Esta iniciativa, que inicialmente debía presentar conjuntamente con el PSOE, plantea la reforma de tres leyes -la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación delas autonomías de régimen común y la ley de cesión de tributos- para habilitar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a recaudar el IRPF.

En este contexto, Junqueras ha asegurado que ERC “quiere que haya presupuestos en todas partes” y ha emplazado a los socialistas a “demostrar” que ellos también lo desean. “Quien tiene que demostrar que quiere presupuestos es el Partido Socialista. Y si los quiere, lo tiene que demostrar cumpliendo sus compromisos. Lo que no es aceptable es que lleguen a compromisos y firmen acuerdos y que luego no cumplan”, ha reprochado.

El líder de ERC ha afirmado que ya ha visto “muchos cambios” de opinión en el Gobierno y en el PSOE, “desde decir que cumplirían a no cumplir, decir que no cumplirían y luego entender que, si no cumplían, pues no habría nuevos acuerdos”. “También hemos visto que ERC no ha cedido, y estamos convencidos de que esta persistencia es la que acabará dando a la gente de este país un resultado que esté a la altura de las necesidades del país”, ha agregado Junqueras, que ha apuntado que, “si dependiera solo del Partido Socialista, nada de todo esto pasaría”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cataluña aprueba ampliar la Agencia Tributaria para adaptarla a la financiación singular

Bernat Coll / Camilo S. Baquero | Barcelona

Quién recaudará el IRPF en Cataluña y otras cuatro preguntas sobre el pacto entre el Gobierno y la Generalitat

Camilo S. Baquero | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
  2. “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
  3. Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
  4. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  5. TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_