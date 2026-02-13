La tormenta ‘Nils’ causa cinco muertos en Francia y se mantiene la alerta por inundaciones

Tres esquiadores han fallecido este viernes en una avalancha en Los Alpes y hay una veintena de departamentos en alerta naranja

Tres esquiadores han muerto este viernes en una avalancha de nieve en el departamento de Saboya, en los Alpes franceses. El accidente ha sucedido tras el paso de la tormenta Nils, que azota el sur de Francia desde el jueves y ha causado cinco muertos. Hay 21 departamentos en alerta naranja por riesgo de inundaciones y dos en alerta roja. Son los de Gironde y Lot-et-Garonne, al sur del país, donde se ha evacuado a parte de la población ante la crecida del río Garona. El ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, ha señalado que se trata de un fenómeno “de una magnitud excepcional”.

Los tres esquiadores fallecidos formaban parte de un grupo de seis personas y todos estaban equipados. Cuatro de ellos iban acompañados de un monitor. El accidente se produjo a las once y media de la mañana, fuera de la pista de esquí, en una zona en alerta roja por avalancha en el Val d’Isère. Que se decrete el nivel máximo de alerta por desprendimiento en una zona de esquí es algo excepcional.

Es la tercera vez que se eleva la alerta roja por aludes desde la creación del sistema hace 25 años, y la segunda vez en los Alpes. Es, además, la primera vez que se activa un nivel de alerta roja por viento, inundaciones y aludes en distintas separadas, según Météo France, la agencia meteorológica francesa.

El paso de Nils ha provocado fuertes nevadas, de entre 60 y 100 centímetros, sobre todo en el macizo del Mont Blanc. Según la prefectura de Altos Alpes, desde el inicio de la temporada de esquí ha habido 25 muertos por avalancha, contando los últimos fallecidos.

Tras el accidente de este viernes, se han cerrado total o parcialmente varias pistas en Saboya. Météo France mantiene el nivel alto por riesgo de avalanchas en la mayor parte de los macizos alpinos. La cantidad de nieve “caída en un periodo corto de tiempo sobre un manto ya inestable ha provocado una situación de avalanchas importante este jueves en el Mont Blanc”, señala la agencia. “Es fácil que estas sean provocadas por los propios esquiadores o alpinistas, movilizando importantes cantidades de nieve”, añade.

Las zonas más afectadas

Los departamentos más afectados son los de Gironda, al que pertenece la ciudad de Burdeos, y Lot-et-Garonne, ambos al sur del país y en alerta máxima por inundaciones. En este último se ha evacuado a parte de la población en las localidades situadas en las orillas del río Garona, cuya crecida ya ha inundado varias zonas.

Además de los tres fallecidos en los Alpes, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, confirmó este viernes la muerte de otra persona, un hombre de 84 años, que se encontraba podando árboles cuando se cayó de una escalera. Otro conductor falleció en Las Landas.

Aún hay unos 250.000 hogares sin electricidad en el sur del país. “Estamos ante un fenómeno de una magnitud excepcional, tanto por su localización geográfica, pues casi todo el territorio está afectado, como por su duración”, ha comentado el ministro delegado para la Transición Ecológica. El organismo público encargado de vigilancia en caso de alerta por inundaciones (Vigicrues) ha alertado que Francia “sigue sufriendo inundaciones generalizadas y el episodio está lejos de terminar. Las perturbaciones meteorológicas agravarán las inundaciones”.