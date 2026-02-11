La borrasca ‘Nils’ no da tregua y prolonga la inestabilidad en la Península

La borrasca Nils trae un día más de inestabilidad a la Península este miércoles. Provocará un temporal marítimo, lluvias, rachas de viento muy fuertes y nieve solo en cotas altas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones serán persistentes, con tormentas ocasionales, en Galicia y en el oeste del Sistema Central. Por la tarde, el episodio arreciará en el cantábrico oriental. Se espera que este panorama se mantenga hasta el viernes, cuando comenzará a darse por finalizado este período de lluvias, según el portavoz de la agencia, Rubén del Campo.

La Aemet ha activado aviso naranja, que indica riesgo importante, por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y acumulaciones de agua en Almería, Tarragona, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Murcia. No se prevén lluvias fuertes para Andalucía, que viene sufriendo inundaciones y crecidas, con vecinos desalojados y carreteras y cosechas dañadas. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica por la saturación de los suelos y los ríos al límite.

Ha llovido dos veces y media más de lo normal entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026, según Del Campo. Nils es ya la octava borrasca en lo que va de año y concluyó el enero más lluvioso de los últimos 25 en la España peninsular. Esta jornada, una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época dejará cielos nubosos y precipitaciones prácticamente generalizadas, si bien son poco probables en regiones mediterráneas.

Las lluvias favorecerán el deshielo de la nieve previamente caída. Solo nevará en el Pirineo por encima de 1.700 metros, y también en cumbres del resto de los sistemas montañosos. Los cielos estarán poco nubosos en Baleares, tendiendo a oscurecerse con posibilidad de alguna precipitación en la segunda mitad del día, y en Canarias, habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Soplarán rachas muy fuertes de viento de componente oeste en la mayor parte de la mitad norte y del tercio oriental peninsular; también serán posibles en algunas zonas de Baleares. Se formarán bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, el norte y el oeste de la meseta sur, Andalucía occidental y Galicia.

Las temperaturas máximas irán en aumento en Canarias y El Ampurdán, y en descenso en el Ebro, el Cantábrico oriental y Sierra Morena. En general, tendrán pocos cambios en el resto. Las mínimas subirán en los archipiélagos, el Ebro y la fachada oriental peninsular, y descenderán en el Cantábrico y el tercio noroeste. Se prevén heladas débiles en el Pirineo.