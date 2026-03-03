Ana Botín llama al entendimiento entre EE UU y España: “Siempre hemos tenido una excelente relación”

Con las relaciones entre Estados Unidos y España atravesando uno de sus peores momentos debido a la prohibición del Gobierno español del uso de las bases militares estadounidenses situadas en España para la ofensiva militar contra Irán, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha hecho una llamada al entendimiento entre los dos países.

Momentos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a España de aliado “terrible” y ordenase el cese de “todas las relaciones comerciales”, Botín mantuvo una entrevista con la cadena televisiva de la agencia de noticias norteamericana Bloomberg.

“España y Estados Unidos siempre han tenido una excelente relación, esto ha sido así durante siglos”, aseguró la ejecutiva desde Nueva York. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, añadió.

El Banco Santander, el mayor banco de España, tiene parte de su negocio en Estados Unidos, país que se ha convertido en su principal apuesta para los próximos años. Recientemente, el Santander llegó a un acuerdo para la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 12.200 millones de dólares (unos 10.300 millones de euros).

Precisamente, en una rueda de prensa que Botín concedió a principios de febrero con motivo de la presentación de los resultados del banco y del anuncio de la operación del Webster, la ejecutiva defendió que la elevada rentabilidad que la transacción ofrece compensa los riesgos de invertir en estos momentos de elevada tensión geopolítica.

La presidenta del primer banco español destacó el imán que para ella es el mercado estadounidense, al que calificó como “el más atractivo, el más grande y el que más crece” de los países desarrollados. También sostuvo que para cumplir su objetivo de que el Santander sea una plataforma global de servicios financieros, “reforzarse en EE UU era imprescindible”.

Trump no proporcionó detalles de cómo planea cumplir su amenaza de cortar toda relación comercial con España. Pese a que sugirió que tiene el poder de imponer un embargo completo sobre las importaciones españolas, no explicitó ningún plan para llevarlo a cabo. Por su parte, el Gobierno ha respondido que la política comercial depende de la UE, no de España, y Sánchez comparecerá este miércoles a las nueve de la mañana desde La Moncloa para hacer una declaración institucional tras las palabras de Trump.

“España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa. Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU” declaró La Moncloa al respecto.