El Banco Santander gana 14.101 millones en 2025, el mayor beneficio de la historia de la banca española

El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, el mayor beneficio en un solo año de la historia de la banca española. La cifra representa un 12% más que el resultado cosechado por la entidad presidida por Ana Patricia Botín en el año anterior.

El banco alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio 2025. Los resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, unos ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de la eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia. El beneficio atribuido del cuarto trimestre ascendió a 3.764 millones de euros (+15%), lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

El grupo continuó incrementando la rentabilidad, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3% (+0,8 puntos porcentuales), un beneficio por acción (BPA) de 0,91 euros (+17%) y un valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,76 euros al cierre de 2025. Al incluir los dividendos en efectivo abonados durante el ejercicio, la creación total de valor (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 14%.

