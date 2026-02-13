Última hora del temporal, en directo | La borrasca ‘Oriana’ mantiene en aviso a casi toda España y deja 66 carreteras cortadas

Carreteras cortadas en Cáceres por lluvias, nieve y desprendimientos

La Guardia Civil de Cáceres ha informado de la existencia de numerosas incidencias en la red viaria de la provincia como consecuencia de las intensas lluvias, la nieve y varios desprendimientos registrados durante los últimos días. Algunas vías permanecen totalmente cortadas al tráfico en nivel negro, mientras que en otras se han producido cortes parciales o desvíos alternativos debidamente señalizados.

Entre las carreteras más afectadas se encuentra la CC-146, cortada por anegamiento de la vía entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido a la lluvia intensa. También permanece en nivel negro la CC-437 entre los kilómetros 0 y 10,800, por acumulación de nieve en la calzada. En el término municipal de Cáceres se ha cortado el acceso por el camino rural público a la urbanización Cuartos de Baño.

En la autovía A-5 (Madrid–límite con Portugal), se ha detectado un socavón que obliga al corte del carril derecho entre los kilómetros 242 y 243, en sentido Badajoz.

Por desprendimientos de roca y arena, permanece cortado un carril en la CC-232, en el punto kilométrico 0,200. Situación similar se registra en la EX-208, a la altura del kilómetro 25, donde la carretera está cortada y la circulación se desvía por la zona de aparcamientos próxima al punto afectado.

Asimismo, la CC-436 continúa cerrada por un socavón ya en la provincia de Badajoz, con señalización instalada en el acceso desde la EX-102.

La CC-428 (Berzocana–Logrosán), en el kilómetro 7,5, permanece cortada por desprendimientos, mientras que la CC-240, que conecta la EX-213 (CC-238) con Jaraíz de la Vera (EX-203) por Pasarón de la Vera, ha sido totalmente cerrada para realizar labores de limpieza y acondicionamiento tras un desprendimiento. Personal de mantenimiento regula y señaliza la zona.

En la autovía A-66, sentido Sevilla, entre los kilómetros 427 y 436, se ha producido un desprendimiento de talud en el kilómetro 429. El tráfico ha sido desviado por la N-630 y está correctamente señalizado.

En las últimas horas se han sumado nuevas incidencias. La EX-102, en el kilómetro 44, ha quedado cortada por la caída de un árbol, con desvíos alternativos por la localidad más cercana. Además, en la CC-108 (kilómetro 5) y en la EX-302 (kilómetro 54) se han registrado desprendimientos que obligan al corte de un carril en ambos casos.