Última hora del temporal, en directo | La borrasca ‘Oriana’ mantiene en aviso a casi toda España y deja 66 carreteras cortadas
La mitad sur y el cuadrante noreste están en aviso por viento, naranja en el sureste | Alerta de nevadas en el Cantábrico y por lluvia de nuevo en el oeste andaluz
La sucesión de temporales llega a su fin, por el momento, este viernes con Oriana, la borrasca que el jueves trajo un fuerte vendaval que causó múltiples problemas, sobre todo en Cataluña. Una mujer que resultó herida el jueves al caerle parte del tejado de una nave industrial en Barcelona ha fallecido durante la madrugada y hay otros cinco heridos graves -dos de ellos en estado crítico-. Para este viernes, la borrasca mantiene bajo aviso meteorológico, de nuevo, gran parte de la península, con rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía. Tan solo La Rioja y Navarra se libran de avisos. Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia han causado el corte de 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional. La mayoría de ellas, unas 50, se ubican en Andalucía.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la borrasca ‘Oriana’ a su paso por España. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este viernes por el viento
El parque del Buen Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de Madrid permanecerán cerrados este viernes, 13 de febrero, durante todo el día, por el viento y las condiciones meteorológicas adversas que trae la borrasca Oriana. Según las previsiones de Aemet para Madrid ciudad, se esperan rachas de viento que llegarán a alcanzar los 64 kilómetros por hora, si bien la ciudad de Madrid no está bajo ningún aviso meteorológico.
La medida, adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, afecta también al parque de El Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, el Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
El Consistorio ha indicado que la reapertura de los parques se producirá una vez que se hayan evaluado los posibles daños en el arbolado. El Ayuntamiento informará de cualquier novedad a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro. (EFE)
Carreteras cortadas en Cáceres por lluvias, nieve y desprendimientos
La Guardia Civil de Cáceres ha informado de la existencia de numerosas incidencias en la red viaria de la provincia como consecuencia de las intensas lluvias, la nieve y varios desprendimientos registrados durante los últimos días. Algunas vías permanecen totalmente cortadas al tráfico en nivel negro, mientras que en otras se han producido cortes parciales o desvíos alternativos debidamente señalizados.
Entre las carreteras más afectadas se encuentra la CC-146, cortada por anegamiento de la vía entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido a la lluvia intensa. También permanece en nivel negro la CC-437 entre los kilómetros 0 y 10,800, por acumulación de nieve en la calzada. En el término municipal de Cáceres se ha cortado el acceso por el camino rural público a la urbanización Cuartos de Baño.
En la autovía A-5 (Madrid–límite con Portugal), se ha detectado un socavón que obliga al corte del carril derecho entre los kilómetros 242 y 243, en sentido Badajoz.
Por desprendimientos de roca y arena, permanece cortado un carril en la CC-232, en el punto kilométrico 0,200. Situación similar se registra en la EX-208, a la altura del kilómetro 25, donde la carretera está cortada y la circulación se desvía por la zona de aparcamientos próxima al punto afectado.
Asimismo, la CC-436 continúa cerrada por un socavón ya en la provincia de Badajoz, con señalización instalada en el acceso desde la EX-102.
La CC-428 (Berzocana–Logrosán), en el kilómetro 7,5, permanece cortada por desprendimientos, mientras que la CC-240, que conecta la EX-213 (CC-238) con Jaraíz de la Vera (EX-203) por Pasarón de la Vera, ha sido totalmente cerrada para realizar labores de limpieza y acondicionamiento tras un desprendimiento. Personal de mantenimiento regula y señaliza la zona.
En la autovía A-66, sentido Sevilla, entre los kilómetros 427 y 436, se ha producido un desprendimiento de talud en el kilómetro 429. El tráfico ha sido desviado por la N-630 y está correctamente señalizado.
En las últimas horas se han sumado nuevas incidencias. La EX-102, en el kilómetro 44, ha quedado cortada por la caída de un árbol, con desvíos alternativos por la localidad más cercana. Además, en la CC-108 (kilómetro 5) y en la EX-302 (kilómetro 54) se han registrado desprendimientos que obligan al corte de un carril en ambos casos.
Avisos por viento en media península
Oriana, la enésima —y parece que última— borrasca que asola la península en las últimas semanas, mantiene este viernes bajo aviso meteorológico, de nuevo, gran parte de la península. Tan solo La Rioja y Navarra se libran de avisos que en su mayor parte son por fuertes vientos y por nevadas en el Sistema Central y la cordillera Cantábrica. En toda la mitad sur y el cuadrante noreste, los avisos son por viento, especialmente en un puñado de zonas donde el nivel de aviso es naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora: litoral y prelitoral de Tarragona, el interior norte de Castellón, el interior sur de Valencia, interior de Alicante, la Mancha albaceteña, Hellín y Almansa, Alcaraz y Segura, el noroeste de Murcia, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y castellón, el valle del Almanzora y los Vélez, nacimiento y campo de Tabernas, el poniente y capital de Almería. En el resto de la mitad sur y el cuadrante noreste los avisos son amarillos por viento, lo que incluye Baleares. Toda la costa levantina está en alerta por fenómenos costeros (naranja en Almería y Murcia).
En Andalucía, Oriana activará este viernes el aviso naranja por lluvia en Grazalema (Cádiz), donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado en la jornada. También habrá alerta amarilla por precipitaciones en Granada, Jaén y Málaga. El aviso naranja por lluvia en Grazalema permanecerá vigente durante toda la jornada, con una previsión de hasta 110 l/m² en 12 horas y acumulados que podrían superar los 180 l/m² al final del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, hay aviso naranja por nieve en la Cordillera Cantábrica de León, los Picos de Europa y Liébana, y amarillo en el resto de las zonas de la Cordillera Cantábrica y en el Sistema Central de Ávila.
En la costa de Galicia, Asturias y Cantabria hay aviso naranja por fenómenos costeros, con olas de hasta 7 metros y vientos de más de 70 kilómetros por hora.
El temporal de viento que ayer afectó con mucha intensidad Cataluña y especialmente el área metropolitana de Barcelona se ha cobrado una víctima mortal. Una mujer de 46 años a la que le cayó encima parte del techo de una nave industrial en Barcelona ha fallecido esta madrugada en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde estaba ingresada en estado crítico.
Muere una de las personas heridas el jueves a causa del viento en Barcelona
La Cadena SER informa a esta hora de que una mujer ha fallecido durante la madrugada tras resultar herida el jueves en el episodio de fuertes vientos que sufrió Cataluña. La jornada, con rachas huracanadas, dejó 90 heridos, cinco de ellos graves. Además, obligó a cancelar un centenar de vuelos en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y causó múltiples problemas en trenes y carreteras.
En el Hospital de Bellvitge (Barcelona) hay una persona de 22 años en estado crítico aunque estable y otra de 23 años grave pero fuera de peligro, ambos voluntarios de Protección Civil a los que les ha caído un árbol en Sant Boi de Llobregat. En el Vall 'Hebrón también hay un hombre de 46 años en estado crítico al caerle parte del techo de una nave industrial.
Este viernes, las escuelas, universidades y centros deportivos permanecen cerrados, con la atención sanitaria no urgente cancelada y con todo tipo de elementos caídos en las calles, sobre todo en las ciudades del área metropolitana de Barcelona: árboles, muros, vallas, mobiliario urbano, desprendimientos en fachadas o tejados.
El temporal mantiene 66 carreteras cortadas, 50 de ellas solo en Andalucía
Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 50 se ubican en Andalucía.
Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5.30.
Cádiz y Granada también se encuentran muy afectadas, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias, mientras que a nivel nacional Ciudad Real es la más perjudicada, con hasta 16 vías intransitables en su totalidad.
El hielo y la nieve afectan a otras 19 vías secundarias de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Segovia, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, con hasta un total de 10 carreteras con tramos cortados. En dos carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia (Salamanca), así como la NA-137 entre Isaba e Izaba (Navarra).
La DGT recomienda consultar el estado del tráfico y el tiempo antes de emprender la marcha debido a los distintos avisos que se han activado en varias comunidades autónomas. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la borrasca que azota el país este viernes 13 de febrero. Oriana se desplazará hoy hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio y precipitaciones generalizadas en toda la Península, con especial incidencia en Galicia, oeste del Sistema Central y sierras del sudeste y sur de Andalucía.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.