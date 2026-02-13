La borrasca Oriana y su paso por la península con lluvia, nieve y rachas de viento, en imágenes

6 fotosTemporalLa borrasca Oriana y su paso por la península con lluvia, nieve y rachas de viento, en imágenesAemet mantiene bajo aviso meteorológico, de nuevo, gran parte de la península, por lluvias, nieve y, sobre todo, fuertes vientosEl País13 feb 2026 - 15:43Actualizado: 13 feb 2026 - 15:43CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLabores de achique de agua y prevención en la localidad de El Robledo (Ciudad Real), este viernes. Jesus Monroy (EFE)Carretera de Tardesillas cortada por el desbordamiento de los ríos Tera y Duero a su paso por la localidad soriana de Garray, este viernes. Wifredo García (EFE)Varios bomberos trabajan para retirar un árbol caído en la calle San Jacinto de Sevilla, este viernes. @PSOEAytoSevillaDaños provocados por el viento en un concesionario de coches en L'Hospitalet (Barcelona), este viernes. Alejandro Garcia (EFE)Crecida del río Ebro a su paso por la Zaragoza, este viernes. Ramón Comet (Europa Press)Valla derribada en Barcelona a causa del viento, este viernes. Alejandro Garcia (EFE)