Muere una mujer a la que le cayó encima un techo durante el temporal de viento en Barcelona

El temporal de viento que ayer afectó con mucha intensidad Cataluña y especialmente el área metropolitana de Barcelona se ha cobrado una víctima mortal. Una mujer de 46 años a la que le cayó encima parte del techo de una nave industrial en Barcelona ha fallecido esta madrugada en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde estaba ingresada en estado crítico.

El fuerte viento obligó ayer jueves a cerrar escuelas y a suspender las actividades sanitarias no urgentes, así como todos los eventos deportivos. Las fuertes ráfagas provocaron retrasos y cortes en Rodalies, y la cancelación de un centenar de vuelos en el aeropuerto de El Prat. La circulación de camiones quedó también restringida en La Jonquera hasta las dos de la tarde, y nueve personas fueron hospitalizadas (entre ellas la que ha fallecido hoy) a causa de accidentes vinculados a la caída de muros, árboles y objetos. El teléfono de emergencias recibió más de 4.500 llamadas, la cifra más alta registrada nunca en un episodio de viento, que ha dejado rachas máximas de 166 kilómetros por hora en Puig Sesolles (Vallès Oriental), de 105 en el puerto de Barcelona o de 87 en el barrio del Raval de Barcelona. A las cuatro de la tarde, a través del envío de un ES Alert, la Generalitat rebajó la situación de emergencia y ha dejado de recomendar no desplazarse.