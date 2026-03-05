Adolfo Domínguez, Luar y SKFK se estrenan en la 080 Barcelona Fashion

Bolaño regresa a la pasarela, que se celebrará en el Port Vell del 14 al 17 de abril y por primera vez tiene la colaboración plena del Ayuntamiento de Barcelona

Las pasarelas son como una noria que, de forma cíclica, da vueltas sobre los mismos espacios y diseñadores. Pero la próxima edición de la 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 14 al 17 de abril, llega con muchas novedades, empezando por su ubicación en el Port Vell de la Marina Vela Barcelona, una plataforma frente al mar que tendrá que demostrar que es un buen escenario para la moda. Entre las 26 marcas que desfilarán, hay estrenos destacables como Adolfo Domínguez, SKFK, Luar o Victor Catalán, además del regreso de Bolaño, que salió de la primera y única edición del proyecto de impulso de diseñadores emergentes Bressol.

Con la primavera llega la edición número 37 de la plataforma de moda catalana y no hay mejor estación para realizarla cerca del mar, cuando el sol calienta, pero todavía no abrasa. Desde este punto de vista, los presagios son buenos aunque poco se sabe por ahora de cómo será esa puesta en escena, entre barcos, pantalanes y restaurantes. Según la organización, “el entorno marítimo le aportará una nueva dimensión, que consolidará su posicionamiento como plataforma de referencia”.

Entre las novedades están la marca orensana que lleva años reivindicando que “la arruga es bella”, Adolfo Domínguez. Fundada en 1976 y presidida por una de las hijas del diseñador, Adriana Domínguez, esa firma deja Madrid para mostrarse en Barcelona por primera vez. Algo similar hace la vasca SKFK, nacida como Skunk Funk y defensora de la sostenibilidad desde 1999.

Una modelo de Adolfo Domínguez en la pasada Madrid Fashion Week. /launchmetrics.com/spotlight

El litoral se convertirá además en el escenario donde todas las Administraciones reman juntas. El evento, de impulso de la moda local, fue inicialmente creado por el Gobierno catalán a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM), que depende del Departamento de Empresa y Trabajo. Esta versión contará con la incorporación plena del Ayuntamiento de Barcelona, anunciada hace un año por el alcalde, Jaume Collboni, que se convierte en partner estratégico.

Según el Plan de moda que presentó el consistorio hace unos meses, su aportación anual no será inferior a un millón de euros. En la pasada edición de otoño, el Ayuntamiento hizo una primera aportación de 150.000 euros. Además, la Diputación de Barcelona también se ha sumado a promover la moda.

Otras marcas que zarparán rumbo a Barcelona en unas semanas son Luar, la firma de Raúl López que vistió a Lady Gaga en la SuperBowl, con ese vestido azul celeste de aires retro con el que bailó con Bad Bunny. El diseñador dominicano establecido en Brooklyn llega a la capital catalana tras haber presentado sus colecciones en la Semana de la Moda de Nueva York. Sus diseños apuestan por la accesibilidad y la inclusión en el prêt-à-porter de todas las identidades de género y clase social.

SLady Gaga vestida de Luar en la SuperBowl. Carlos Barria (REUTERS)

Desde Jordania

Siguiendo su apuesta por traer marcas internacionales, también está prevista la participación de la palestina Nazzal Studio, un estudio fundado por Sylwia Nazzal con sede en Jordania. Se trata de un proyecto singular, que trabaja la moda como una intersección entre la confección de piezas de vestir, la performance y la investigación de materiales para explorar la identidad, la supervivencia y la memoria cultural.

Del cierre de la pasarela la última noche se encargará David Catalán, que recoge el testigo de Acromatyx. Después de pasar por Lisboa y Milán, este diseñador, establecido en Porto se ha consolidado dentro de la moda masculina. Desde que recibió el premio Fashion Talent en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en 2014, su trabajo adquirió proyección internacional y cerrará la semana de la moda.

El regreso de Bolaño

Manuel Bolaño fue uno de los diseñadores emergentes de la 080 que acaparó más aplausos en su primera colección, presentada en 2008 gracias a formar parte del proyecto Bressol, justo después de graduarse en la escuela Felicidad Duce (ahora forma parte de LCI) en 2007. Desfiló muchas veces más, pero tras cierto desencanto probó suerte en París, ya solo como Bolaño, y trabaja en vestuario de cine. Sus últimas creaciones son para Silencio, la nueva serie de Eduardo Casanova. En unos días se sabrá qué le trae de nuevo a la pasarela.

La próxima edición contará en total con 26 nombres. Además de los mencionados, caras conocidas del evento como Escorpion, Custo Barcelona, Txell Miras, AAA Studio, Guillermo Justicia, o Eñaut; y otros como Benavente, Bibencia, Boulard, Carrieri, Coconutscankill, Habey Club, Maison Moonsieur, Reparto, Rubearth, Tanial Marcial, Victor Von Schwarz y XV Strange.