La pasarela 080 Barcelona Fashion se muda al Port Vell
Tras una década en el recinto modernista de Sant Pau, el evento desfilará junto al mar en abril de 2026
Cambio de escenario en la próxima edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. La plataforma de moda tiene prevista celebrar sus desfiles entre el 14 y el 17 de abril de 2026 y lo hará con vistas al mar, en el Port Vell, un nuevo escenario para este escaparate de moda que en las últimas ediciones tenía lugar en el recinto modernista de Sant Pau.
Los eventos de moda se ubicarán en varios espacios del Port de Barcelona, concretamente en el Port Vell y Marina Vela. “Después de unos años consolidándose como plataforma de proyección del talento creativo, la comunidad 080 Barcelona Fashion da un paso adelante con un cambio de localización que amplía horizontes. El nuevo escenario, con el mar como extensión, contribuye a reforzar la 080 Barcelona Fashion y hacerla más abierta a la ciudad. El evento quiere posicionarse, desde Barcelona, como un altavoz de creatividad", ha explicado en un comunicado la organización, donde se ha destacado “la suma de esfuerzos entre administraciones” para “una mayor proyección internacional”.
Marcas como Desigual, en 2024, ya usaron este nuevo espacio para organizar sus desfiles de temporada. El cambio de ubicación coincide con la entrada en la organización del Ayuntamiento de Barcelona, que se suma a la Generalitat en el impulso de este evento, que se celebra dos veces al año (abril y octubre) en el que los diseñadores presentan sus propuestas de otoño/invierno y primavera/verano. La unión se ha confirmado en el comunicado hecho público este lunes: “El nuevo ciclo de la 080 Barcelona Fashion está alineado con el Plan de Moda 2025-2030 impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y se enmarca en el plan de Competitividad, Crecimiento e Innovación de la dirección general de Comercio y el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (2024-2028), con la voluntad de posicionar a Barcelona como capital de la moda”.
Entre las firmas más habituales de la 080 Barcelona Fashion están Lola Casademunt by Maite, Custo Barcelona, Escorpion o Dominnico. La última edición de la pasarela congregó a 11.000 participantes, entre profesionales y ciudadanos.
