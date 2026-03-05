Hollie Davidson, la árbitra que rompe barreras de género en el rugby

Hollie Davidson desterró unos cuantos imposibles cuando salió el sábado 14 de febrero por el mítico túnel de vestuarios de Lansdowne Road en Dublín junto a las selecciones de Irlanda e Italia como directora de orquesta de una tarde del Seis Naciones. Han tenido que pasar 143 ediciones en el torneo de rugby más antiguo del mundo para ver a una árbitra principal, el premio a una trayectoria solitaria que empezó en 2015 con los improperios previsibles. Su actitud de pionera ha permitido a esta escocesa quemar etapas y llegar a una edad precoz, 33 años, a la primera línea mundial. Consolidada ya, más allá de su género, como uno de los principales colegiados del rugby, esgrime un currículo de pedigrí en los partidos más relevantes del panorama masculino y no esconde su doble objetivo: no solo pitar en el Mundial de 2027 en Australia, sino hacerlo en la gran final. Es su forma de conquistar un deporte a partir del silbato.

Una carrera que empezó de forma accidental tras transitar su juventud como jugadora en la región de Aberdeenshire, al noreste de Escocia. Recibió a los 19 años la llamada de la selección absoluta, pero se lesionó la semana anterior y no pudo debutar. No fue su único percance, así que decidió colgar las botas y dedicar sus esfuerzos a otra cosa. Un historial que definió como “bendición disfrazada” en su entrada el año pasado en el Salón de la Fama del rugby escocés, un selecto grupo con 35 nombres en 150 años. Sólo hay otro árbitro, Jim Fleming, junto a leyendas como David Sole, el capitán del equipo que logró en 1990 el Grand Slam —ganar todos los partidos— de un país que no gana el título desde el último Cinco Naciones, en 1999. En cuarto de siglo de sequía, sin pasar tampoco de cuartos de final en ningún Mundial, podría sostenerse que Davidson es su mayor triunfo global.

Su amor por el rugby, esas visitas al templo de Murrayfield en Edimburgo a los partidos contra Inglaterra, no tuvo vuelta atrás pese a las lesiones. La visión global de su posición, la de medio-melé, la encargada de organizar a la delantera, invitaba a un rol más amplio. Así que se lanzó al arbitraje. Una carrera que empezó como veinteañera en 2015 oyendo lindezas en la banda. “Todos los clásicos”, resumía en una entrevista al periódico británico The Guardian. Actitudes que no podía tolerar, máxime en un deporte en el que la figura arbitral es venerada. Su defensa fue la mirada, suficiente para expresar que no permitiría ni una palabra más. Un recurso que ejercitó en uno de tantos partidos en el anonimato, a las afuera de Edimburgo. “A la próxima, o paro el partido o te vas”. Y lo dijo sin necesidad de palabras.

El primer nivel que superó fue el del rugby femenino. No tardó en participar, en 2017, en un Mundial, ni en ser considerada la mejor árbitra. Por eso pitó las finales de 2022 y 2025, en templos planetarios como Eden Park (Nueva Zelanda) y Twickenham (Inglaterra), ventajas de que su selección no esté en ese primer escalón y no dé pie a incompatibilidades. En la primera tuvo una decisión de calado que tomar, una roja a las inglesas que terminó allanando a la postre la remontada de las anfitrionas. No le tembló el pulso.

Mientras, fue abriéndose paso en el rugby masculino. Fue la primera mujer en dirigir a una selección del Seis Naciones, Italia, aunque fuera en un partido ajeno al torneo, ante Portugal, en 2022. En 2024 arbitró el duelo entre Países Bajos y España dentro del Rugby Champions, el nombre oficial del Seis Naciones B. Ese mismo mes de febrero, fue la primera asistente en un duelo del Seis Naciones, el que disputaron Inglaterra y Gales en Twickenham. Su periplo en 2025, no solo por arbitrar la final del Mundial femenino, sino por otro hito como ser la primera colegiada jefe en un partido de los All Blacks de Nueva Zelanda —ya lo hizo en 2024 con Sudáfrica, campeona de los dos últimos Mundiales— le valió el premio de mejor árbitro del año por World Rugby, la federación internacional. “Mi carrera ha llegado a lugares que nunca había imaginado. Aún no he acabado, hay cosas que me gustaría lograr, pero por ahora ha sido un gran viaje”, subrayó entonces.

Davidson dio la talla en Dublín, un partido complicado con dos decisiones clave. La amarilla al irlandés Casey por provocar un golpe cabeza con cabeza con un delantero italiano, aunque fue él quien se llevara la peor parte. Y el ensayo que hubiera dado el mando del marcador a Italia por un pase adelantado de Menoncello hacia la carrera de Lynagh por la banda derecha. Tras un duelo discutido hasta el añadido, ganado 20-13 por Irlanda, el capitán transalpino, Michele Lamaro, cerró su comparecencia posterior con unas palabras para ella. “Solo quiero felicitarla. Está haciendo mucho por el rugby mundial y creo que es importante decirlo. Aprecio el trabajo que hemos hecho juntos en el césped. Cualquiera que fuera la decisión, he estado apoyándola, asegurándome de que todo fuera de la forma correcta”. Nada que ver con los improperios “clásicos” de sus inicios a las afueras de Edimburgo.