Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán advierte de una guerra prolongada mientras Israel lanza una “amplia oleada” de ataques contra Beirut y Teherán
La Guardia Revolucionaria asegura que empleará “nuevas armas estratégicas” en el conflicto | Arabia Saudí, Qatar, Baréin y Kuwait denuncian nuevos ataques
Momentos clave
La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este viernes de que el país está preparado para una guerra prolongada y ha asegurado que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones, sin detallar cuáles. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, ha afirmado que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado “una fracción” de las capacidades militares iraníes, según un comunicado recogido por la televisión local Press TV. Mientras, el ejército israelí ha lanzado en la madrugada una “amplia oleada” de ataques aéreos contra los suburbios de Beirut y el sur de Líbano, así como Teherán. Arabia Saudí, Qatar, Baréin y Kuwait también informan de haber interceptado misiles en su espacio aéreo en las últimas horas. EE UU, por su parte, asegura que ha destruido un buque portadrones iraní.
26 oleadas de bombardeos israelíes contra barrios de Beirut desde el lunes
El ejército israelí ha lanzado un total de 26 oleadas de bombardeos contra el distrito de Dahiye de Beirut, considerado un bastión de Hezbolá, desde el comienzo el lunes de los ataques contra la milicia chií libanesa, según ha informado este viernes las fuerzas armadas de Israel. La campaña israelí contra Líbano comenzó el lunes, después de que Hezbolá, aliado de Irán, atacase objetivos en Israel en respuesta a los ataques de Israel y EE UU al régimen de los ayatolás.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel [como se denomina a sí mismo el ejército] atacaron anoche la sede y diez edificios de gran altura en Beirut que contienen infraestructura militar de la organización terrorista Hezbolá”, afirma el ejército en un mensaje en X, en el que añaden que los militares completaron “una amplia ola de ataques en Beirut durante la noche” contra la ciudad. El jueves, emitió órdenes de evacuación para los residentes de varios barrios del Dahiye, que afectaban a miles de personas, en previsión de nuevos bombardeos.
Entre los objetivos atacados, Israel asegura que estaba la sede del Consejo Ejecutivo, “utilizada para promover complots terroristas” contra objetivos israelíes, y un almacén de drones.
Sri Lanka desembarca a 208 marinos iraníes mientras busca víctimas del buque hundido
Sri Lanka continúa este viernes, por tercer día consecutivo, la búsqueda de náufragos del buque de guerra iraní torpedeado por Estados Unidos frente a su costa sur, mientras avanza en el desembarco de los 208 tripulantes de una segunda embarcación de Irán intervenida en sus aguas.
“Sri Lanka ha desembarcado a la mayoría de las personas a bordo del buque IRIS Bushehr, una segunda embarcación iraní que se encuentra actualmente en aguas del país”, según informa el portavoz de la Marina esrilanquesa, Buddhika Sampath. El grupo está siendo trasladado al campamento naval de Welisara, situado cerca de Colombo. “Algunos de ellos todavía están a bordo. Estamos llevando a cabo los trámites para trasladar el buque a Trincomalee (en la costa este)”, ha declarado el oficial, quien añade que la embarcación sigue por ahora en el puerto de Colombo.
El presidente de Sri Lanka, Anura Dissanayake, ha señalado durante un discurso televisado que había 208 personas a bordo de esta segunda embarcación, que “incluye 53 oficiales, 84 oficiales cadetes, 48 marineros de alto rango y 23 marineros”.
Mientras tanto, la búsqueda de desaparecidos continúa frente a las costas de Galle, en el sur del país, donde el buque IRIS Dena fue torpedeado por un submarino de Estados Unidos el pasado miércoles tras participar en ejercicios navales en la India.
A diferencia de esta segunda embarcación, detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) ceilandesa, el primer navío se encontraba navegando en aguas internacionales del océano Índico cuando fue atacado durante su ruta de regreso a Irán.
Hasta el momento, las autoridades han recuperado 84 cadáveres y mantienen a 32 heridos bajo tratamiento en el Hospital Nacional de Galle, lo que ha desencadenado una grave crisis forense en la zona, debido a la falta de recursos para gestionar la magnitud de la tragedia.
Este colapso, sumado al conflicto internacional, mantiene bloqueado el proceso de repatriación exigido por Teherán. En medio de esta crisis, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, denunció en la cadena estadounidense NBC que el ataque constituye un “crimen de guerra” por tratarse de una embarcación desarmada. (Efe)
Hussein se expresa con cautela. Está rodeado por una muchedumbre que entra y sale del edificio, un centro educativo en las afueras de Beirut que estos días hace las veces de refugio. Como él, muchas de las 1.000 familias que pasan las horas sobre una esterilla en los inhóspitos pasillos son simpatizantes de Hezbolá. Dudar de los disparos que el grupo proiraní inició el lunes, propiciando la brutal ofensiva israelí que los obligó a irse de sus casas, podría herir sensibilidades. De repente, tras aludir a los abusos que Israel comete sobre Líbano “desde hace 15 meses de tregua y décadas atrás”, Hussein se sincera: “La guerra con Israel era inevitable, pero este no era el momento”.
China está aprovechando su gran cita política anual, las llamadas Dos Sesiones, que se celebran esta semana en Pekín, para proyectarse como un remanso de estabilidad en un mundo cada vez más convulso. Pero ni siquiera el guion milimétrico que suele regir este cónclave del legislativo chino ha logrado mantener al margen la última sacudida geopolítica. La escalada de violencia en Oriente Próximo se ha convertido también en un tema de conversación en los pasillos del Gran Salón del Pueblo, el mastodóntico edificio aledaño a la plaza de Tiananmén reservado para los eventos más solemnes. El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es un problema que “preocupa” a todos y que están ”siguiendo de cerca”, asevera este jueves Yang Debin, diputado por Hong Kong de la Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino.
Hezbolá anuncia una serie de ataques contra objetivos del ejército israelí
La milicia chií libanesa Hezbolá ha asegurado este viernes que ha atacado un convoy de vehículos militares israelíes que avanzaban hacia la ciudad de Khiyam, en el sur de Líbano. No precisa si el ataque ha causado daños o bajas entre los militares israelíes, no tampoco el ejército israelí ha informado por el momento del incidente.
Antes, había informado de una serie de ataques contra posiciones israelíes, incluidas la base naval de Haifa, en el norte del país, y un cuartel en los Altos del Golán sirios, ocupados por Israel desde 1967. En una nota emitida a través de la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo, ha defendido sus ataques con misiles “en respuesta a la agresión israelí que afectó a decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut”.
Hezbolá ha anunciado asimismo que ha efectuado ataques contra un cuartel militar en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, así como a fuerzas del Ejército israelí en el sur de Líbano, en las localidades fronterizas de Wadi al Asafir, Kfar Kila, Merkaba, Ruwaisat al Alam. Asimismo, han sido objetivos de Hezbolá los municipios israelíes de Metula, Manara y el cuartel de Yiftah.
Poco antes, el grupo chií ha emitido una orden de evacuación en hebreo dirigida a los residentes de todas las localidades del norte de Israel situadas a menos de cinco kilómetros de la frontera con Líbano.
En su declaración, ha asegurado que los bombardeos del ejército israelí contra la soberanía de Líbano y que han provocado la destrucción de su infraestructura y el desplazamiento de decenas de miles de libaneses, “no quedarán sin respuesta”.
Los cimientos de una verdadera defensa común europea se intuyen en Chipre. Varios países europeos han enviado a la pequeña isla mediterránea cazas militares, fragatas, sistemas antimisiles y antidrones y helicópteros tras el ataque de un dron iraní contra una de las bases británicas que acoge la isla. Chipre, miembro de la Unión Europea pero no de la OTAN, no ha activado aún el artículo de asistencia mutua de los Veintisiete. Sin embargo, Francia, Grecia, Italia o España se han aprestado a apoyar al pequeño país que, además, preside este semestre el Consejo de la UE.
El rechazo de los españoles a la aventura bélica de Donald Trump y Benjamin Netanyahu no admite dudas. Hasta el 68,2% de los encuestados en un sondeo flash de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER rechaza el ataque a Irán emprendido por Estados Unidos e Israel. Ese repudio a la guerra va mucho más allá de los simpatizantes de la izquierda, la corriente política que se ha posicionado más claramente en contra. Apenas el 23,2% del total de los encuestados respalda la campaña contra el régimen iraní. Incluso la decisión más controvertida del Gobierno español, y la más discutida por la oposición, la de negar al Ejército de EE UU el uso de sus bases en España para el ataque, concita un apoyo mayoritario, aunque algo menos rotundo, un 53,2%. La actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es aprobada por el 42,2%. Solo un 18,7% respalda la reacción del líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que no ha condenado la guerra y ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo.
Sánchez expresa a los líderes de Qatar y Omán la "solidaridad y apoyo" de España ante los "injustificables" ataques de Irán
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha informado este viernes de que ha hablado en las últimas hors con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Busaíd, y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a los que ha transmitido la “solidaridad y apoyo” de España ante los “injustificables” ataques que han sufrido por parte de Irán. Tras los ataques de Israel y EE UU que comenzaron el sábado, el régimen de los ayatolás comenzó una campaña de bombardeos en los países del entorno en los que hay bases militares estadounidenses o que apoyan a EE UU o Israel de algún modo.
“Ningún país debe ser agredido impunemente”, afirma el presidente español, animando a “construir la paz y la seguridad que todos merecen”.
La conversación con dos líderes atacados por Irán se suma a la que ayer mantuvo con el líder de un país atacado por Israel, Líbano, con cuyo presidente, Joseph Aoun, Sánchez conversó anoche, según informó el presidente español en X. Sánchez trasladó a Aoun el “apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados” que han causado los ataques israelíes, tanto en el sur del país como en la capital. Israel ha bombardeado objetivos en ambas zonas de la milicia chií Hezbolá, que lanzó proyectiles contra Israel el lunes en respuesta a los ataques de Israel y EE UU a Irán. “Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra”, afirmaba Sánchez en el mensaje sobre su charla con Aoun.
Buenos días. Arrancamos la narración de la última hora del conflicto en Oriente Próximo. En las últimas horas, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Baréin han reportado ataques iraníes sobre su territorio, mientras que Israel ha iniciado una nueva campaña de bombardeos sobre Beirut, la capital de Líbano, y sobre Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní advierte de que el país está preparado para una guerra prolongada, con nuevas armas estratégicas. Amenazan con ataques más potentes, al igual que EE UU, que afirma que las mayores oleadas de bombardeos aún están por llegar, en palabras del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
