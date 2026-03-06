La Policía de Indonesia detiene al capitán del barco que naufragó con una familia española

La Policía de Indonesia ha detenido esta semana al capitán del barco que naufragó el pasado diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo (Indonesia) con una familia española a bordo, según ha informado este viernes a Efe la Fiscalía de ese país. La autoridades le acusan de un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

“(El capitán) permanece detenido en la comisaría de Manggarai Occidental (oeste de isla de Flores) junto al jefe de máquinas de la embarcación, el otro acusado”, ha apuntado el fiscal regional Pradewa Artha. Ambos habían sido identificados como sospechosos el pasado 8 de enero, a raíz de la investigación abierta tras el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah en aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT) con 11 personas a bordo, entre ellos una familia española de seis miembros. Antes de su detención, los dos permanecían en libertad provisional con la obligación de acudir a comisaría cada cierto tiempo.

Las autoridades indonesias hallaron días después del accidente los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de nueve años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada junto a otra de sus hijas, de siete años. El operativo no logró encontrar a un menor de 10 años, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja. Los otros cinco ocupantes del barco, el capitán y miembros de la tripulación, sobrevivieron.

Según la investigación, el capitán del barco, identificado como L. y de 52 años, no se encontraba a los mandos de la nave en el momento del accidente y había cedido el testigo al jefe de máquinas, MD, de 23 años. “L. fue negligente al no hacerse responsable de su cargo”, ha apuntado a Efe Fransiskus Jelahu, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Manggarai Occidental (distrito en el oeste de la isla de Flores donde ocurrió el accidente). El capitán autorizó que en su lugar dirigiera el barco el jefe de máquinas, quien “aceptó el trabajo sin tener en cuenta su cargo” y quien carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave, ha señalado el oficial.

La Policía, que interrogó a 18 testigos y analizó varios informes periciales, concluyó el pasado miércoles la investigación y envió el caso a la Fiscalía, a la espera de que se determine una fecha para el inicio del juicio. Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a Efe que se pudo deber a un “inusual e impredecible” fenómeno marino que provocó las grandes olas que habrían tumbado el navío.