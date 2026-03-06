La peste porcina se extiende en Cataluña con otro caso fuera del foco inicial

Cataluña registra 21 nuevos casos de peste porcina africana, uno de ellos fuera del foco inicial y eleva a 216 los positivos desde noviembre, cuando se estalló la crisis. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado los nuevos casos. Uno de ellos ha sido en Sant Just Desvern, municipio que se halla fuera del radio inicial de Cerdanyola del Vallès que ahora se suma a los 17 municipios afectados y considerados zona de alto riesgo. Por ello, la zona de alto riesgo pasa a incluir este municipio y el colindante de Esplugues de Llobregat. Ordeig ha destacado que se siguen desplegando efectivos y medios por el plan de erradicación en la zona afectada y ha pedido “mucha precaución”. Con todo, el Govern insiste en que no hay casos detectados en granjas y que todos se han registrado en jabalíes.

Desde la última actualización, la Generalitat ha informado de 21 casos en jabalíes hallados muertos, restos de jabalíes encontrados en el medio natural o abatidos. El caso, confirmado esta mañana, se suma en apenas un mes a otros tres positivos fuera de la llamada zona cero. Entre las restricciones a los municipios de algo riesgo está prohibido acceder al medio natural y hacer actividades individuales o en grupo. Está normalizado el acceso a las viviendas y a las instalaciones deportivas que estén dentro del perímetro y las actividades económicas en espacios cerrados.

En febrero, cuando los dos primeros se detectaron en Molins de Rei, la Generalitat había pedido colaboración ciudadana para no entrar en las zonas afectadas y también evitar que nadie de alimentos a los jabalíes. Ordeig ha detallado en X que desde que se inició el brote a finales de noviembre en Collserola (Barcelona) se han analizado 1.708 animales que han dado negativo. El Govern también había decretado emergencia para agilizar las medidas de contención de la peste con la formación de un juzgado de Cerdanyola, responsable por la investigación del origen del brote.