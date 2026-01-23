Cataluña confirma 21 nuevos positivos de peste porcina africana en jabalíes dentro del radio original de seis kilómetros

El Govern ha confirmado 21 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes encontrados muertos dentro del radio de seis kilómetros en Cerdanyola, en el parque de Collserola (Barcelona) donde se originó el brote. Así lo ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, quien ha explicado que estos 21 jabalíes positivos en PPA murieron en los últimos siete días. Con ellos, ya son 85 los casos declarados positivos en esta enfermedad desde el pasado mes de noviembre, cuando surgió el brote y obligó a cerrar la zona, a levantar restricciones y a confinar las granjas de cerdos más cercanas. En paralelo, Ordeig anunció también que el Govern levanta las restricciones a 79 municipios afectados por el brote de Francia de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que afecta a las vacas.

La PPA es una enfermedad muy mortífera en las especies de porcino, pero no se transmite a humanos. La enfermedad puede eliminar todos los cerdos de una granja en pocos días, y su propagación es muy peligrosa para el mercado cárnico español, que no detectaba casos de PPA desde 1994. Desde que surgió el brote, del que todavía se están investigando las causas, el Govern ha mantenido unas restricciones para evitar que se propague, aunque ha ido relajando las normas en las zonas más alejadas del radio original de seis kilómetros.

Se espera que las restricciones continúen decayendo. Al no haber casos positivos fuera del radio original, el Govern prevé en los próximos días levantar las restricciones de acceso y actividades en el medio natural del radio de 6 a 20 kilómetros a petición del Comité de Expertos. Ordeig ha detallado que se mantendrán las restricciones en granjas y el operativo en el área de 20 kilómetros, pero sí se permitirá el acceso al medio natural de las actividades organizadas por los ciudadanos. También se permitirá la caza con determinados condicionantes. Según ha dicho, se han aumentado “de una manera muy importante las capturas”, tanto el radio de 0 a 6 kilómetros como de 6 a 20 kilómetros.

En cuanto a la DNC, que afecta a vacas de pastura no vacunadas en una zona de 79 municipios y 1.079 explotaciones catalanas, Ordeig ha explicado que el Govern ha levantado las restricciones tras reunirse el conseller con el sector en Lleida, este viernes. El Govern ha añadido que se mantendrán las restricciones en el radio del último caso detectado en el Alt Empordà y que si no se detectan más, el 26 de febrero se podrán levantar en esta zona, que afecta a 165 municipios y 1.065 explotaciones.

Por otra parte, ha explicado que el porcentaje de vacunación es del 99% en las zonas afectadas y ha recordado que es “imprescindible” que en las zonas de los focos se haga efectiva la vacunación del 100% antes del 31 de enero para garantizar la inmunidad. Ordeig ha señalado que el 15 de enero ya se completó el pago de las indemnizaciones por los vaciados sanitarios a los ganaderos de las explotaciones afectadas por un importe de 6,3 millones de euros.