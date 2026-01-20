Cataluña relajará las restricciones en 79 municipios en vigilancia por la peste porcina

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado este martes en el Parlament que el Govern “flexibizará” en breve las restricciones de movilidad que pesan sobre 79 de los municipios (como Barcelona, Granollers o Martorell, entre otros) que se encuentran alrededor del foco de peste porcina africana descubierto a finales de noviembre del año pasado. Las beneficiarias serán las localidades ubicadas entre los seis y los 20 kilómetros de radio de donde se encontraron los primeros casos, en diversos municipios de la Sierra de Collserola.

“En los próximos días deberemos elaborar una nueva orden para flexibilizar el radio de restricciones entre los 6 y 20 kilómetros”, ha explicado Ordeig en una comparecencia en la Comisión de Agricultura. En la sesión parlamentaria se explicaban las conclusiones de la reunión del comité de expertos sobre la peste porcina africana.

La Generalitat no ha querido precisar en cuánto se podría redactar esta orden, que implicaría una relajación de las medidas de seguridad tras más de un mes y medio de restricciones en zonas como L’Hospitalet, Badalona u Olesa de Montserrat. En ese radio de hasta 20 kilómetros, además, se tienen contabilizadas 55 granjas, con más de 80.000 cerdos. El brote no se extendió y el consejero ha explicado que su origen sigue sin determinarse. Entre las hipótesis está que haya sido por una falta de control en un centro de investigación o por el contacto de jabalíes con comida contaminada.

Las restricciones sí seguirán por ahora dentro del radio de los seis kilómetros , ha explicado el titular de Agricultura en su balance sobre la situación en Cataluña. Ordeig ha destacado que mecanismos como a intensificación de las capturas de jabalíes y la incorporación de las sociedades de caza para ese fin ha ayudado a mantener el brote bajo control. El último dato habla de 64 casos confirmados en jabalíes salvajes, de los más de 860 analizados.