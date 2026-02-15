Tony Grox & Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest: “Aunque notábamos el cariño del público, no nos lo esperábamos”

RTVE ha anunciado que habrá nueva edición del festival en 2027, con independencia de si el ente público regresa o no a Eurovisión

La joven cantante Lucía Sánchez, conocida como Lucycalys y desde este sábado ganadora del Benidorm Fest 2026 junto al DJ Tony Grox, le ha dado tiempo a abandonar y regresar a la música con tan solo 19 años. “Fue una amiga quien me animó el año pasado a regresar”, ha explicado ante los medios tras llevarse dos premios en el certamen con el tema T AMARÉ. Hace unos meses, se presentó a las pruebas de Operación Triunfo 2025, pero no pasó. Así que tuvo la oportunidad de formar parte de este dúo y llevarse la Sirenita de Oro.

Tony Grox es de Cádiz, al igual que la cantante. Aunque sus estilos son muy distintos, se conocieron a través de amigos en común y comenzaron a colaborar “de una manera totalmente orgánica”, asegura ella. El estilo del DJ y productor combina raíces flamencas con la vanguardia electrónica. Ha colaborado con artistas como Kiki Morente, Lachispa (quien participó en el Benidorm Fest el año pasado) y Teo Lucadamo. Él ya ha trabajado en Estados Unidos pero, además de los 150.000 euros del premio principal, Univisión los eligió para viajar al país y grabar un sencillo en Miami, junto a uno de los productores más reconocidos de la industria de la música latina, además de hacer una extensa gira promocional.

“Desde que actuamos en la primera semifinal notábamos el cariño del público, pero ha habido muy buenos concursantes en esta edición y canciones también. No nos lo esperábamos”, dice él sobre el éxito que han obtenido en el palmarés de esta edición, la primera del concurso de TVE en el que no se optaba a representar a España en Eurovisión.

“La oportunidad que nos da Univisión nos parece de un valor incalculable”, dice Lucycalys. El dúo, que recibió el máximo apoyo de la audiencia y una gran puntuación del jurado profesional, anunció este sábado que ya está preparando un EP con nuevas canciones.

Sexta edición confirmada

Los ganadores tendrán que regresar a Benidorm a entregar el premio a sus sucesores. RTVE ha confirmado que Benidorm Fest volverá en 2027 para celebrar su sexta edición, independientemente de que la corporación pública vuelva a participar o no en Eurovisión.

“Larga vida al Benidorm Fest. Tendremos esa sexta edición con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y de la Generalitat valenciana”, ha confirmado este domingo a la prensa María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, sobre el compromiso anunciado en las últimas horas por el presidente, José Pablo López.

La final del Benidorm Fest 2026 logra un 12,1% de cuota de pantalla, completando la edición menos vista de su historia. Son datos aceptables para La 1, aunque alejados de años anteriores. A pesar de su bajón, la cadena pública lideró en la noche del sábado.