Hezonja lidera una remontada de récord del Real Madrid ante Unicaja

El líder remonta 17 puntos en la segunda parte tras un primer tiempo primoroso de los malagueños en la previa de su enfrentamiento en la Copa del próximo jueves

Al Real Madrid de Sergio Scariolo nunca se le debe dar por muerto. Como ya hicieran en el Movistar Arena en la primera vuelta, los blancos remontaron ayer a Unicaja en la segunda parte (92-96) y rompieron su récord en la Liga ACB tras darle la vuelta al marcador cuando perdían por 17 puntos al descanso. Los malagueños no supieron aguantar su enorme renta en el segundo acto y tendrán la oportunidad de resarcirse ante el Madrid este jueves en la Copa del Rey (21.00, Dazn).

Comenzó el Madrid muy sólido en defensa y acertado en ataque ante un Unicaja sostenido por Perry y Duarte, pero que no encontraba los espacios suficientes para acertar en el tiro exterior. Con 11-16 en el marcador y dos tiros libres a favor de los blancos, Ibon Navarro decidió parar el partido para reorganizar a su equipo. El Madrid consiguió anotar sus dos tiros libres colocándose siete puntos arriba. Pero el tiempo muerto del técnico de los andaluces provocó un bombardeo muy efectivo que derrumbó la estructura defensiva madridista. De los 25 puntos de los malagueños en el primer parcial, 21 fueron desde la zona exterior gracias a una gran movilidad de balón en ataque y al acierto de sus bases.

El mini parón previo al inicio del segundo cuarto para que Scariolo corrigiera la hemorragia no surtió efecto en sus muchachos y Unicaja comenzó con otro triple (28-20). A pesar del buen inicio de partido de los blancos, la baja de Campazzo les estaba lastrando y el técnico madridista pidió tiempo muerto para pedir a sus jugadores “atacar el aro y más agresividad”. Pero los de Ibon Navarro seguían con su juego y se comenzaron a escapar en el marcador (47-30). De nuevo, Scariolo reunió a los suyos para contener la sangría de los malagueños. Consiguió que Unicaja no aumentara la ventaja, pero no recortar la distancia de 17 puntos con la que se fueron al descanso (56-39).

La superioridad de Unicaja en el primer acto quedó truncada cuando emergió Mario Hezonja en el partido. El croata, que solo había anotado cuatro puntos en la primera mitad, convirtió 11 puntos en apenas tres minutos. El liderazgo del alero dio alas al Madrid, que llegó a recortar la distancia a seis puntos, pero que se fue ocho abajo al último parcial.

Unicaja no podía con Súper Mario Hezonja y el Madrid se puso de nuevo arriba a 3m 43 s del final. Ibon Navarro detuvo el partido: “Necesitamos recuperar la energía”, decía a sus jugadores. Pero ya era tarde porque el alero croata terminó el encuentro con 24 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.

El jueves, el Roig Arena de Valencia acogerá un nuevo duelo entre Unicaja y Real Madrid. Pero esta vez, quien caiga, se irá para casa eliminado sin opciones de alzar la Copa del Rey.