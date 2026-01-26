Un Madrid-Unicaja en los cuartos de la Copa del Rey: el mejor de la primera vuelta de la ACB contra el vigente campeón

El exjugador de baloncesto Víctor Claver y el extenista David Ferrer muestran las tarjetas del Barcelona y de la UCAM Murcia - Kosner Baskonia, respectivamente, durante el sorteo de emparejamientos de los cuartos de final la Copa del Rey de la ACB

El ganador se medirá en semifinales al anfitrión Valencia Basket o al Joventut, mientras que en el otro lado del cuadro, Barcelona y Tenerife se enfrentarán a Murcia o Baskonia, pero el orden se decidirá tras el partido pendiente de liga entre vitorianos y Gran Canaria

La Copa del Rey, que este año se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero en el flamante Roig Arena de Valencia, arrancará el jueves con un plato fuerte: el Real Madrid contra el Unicaja. El mejor equipo de la primera vuelta de la Liga ACB contra el Unicaja, el vigente campeón del torneo. Su rival saldrá del encuentro que descorchará la competición, el que disputará el Valencia Basket, que juega en casa, contra el Joventut de Ricky Rubio, el tercer equipo más laureado de la competición. Al día siguiente, el viernes, se disputarán los otros dos encuentros de cuartos de final. El Barcelona, que estará en el duelo de la noche, y el Tenerife, por la tarde, se enfrentarán contra el Murcia o el Baskonia, según se concrete la clasificación después del partido pendiente entre el Baskonia y el Gran Canaria, aplazado en su día por la borrasca Emilia, y previsto para el 8 de febrero.

Las manos inocentes de dos históricos del deporte valenciano, Víctor Claver, exjugador de la selección española, el Valencia y el Barcelona, entre otros, y el tenista David Ferrer, actual capitán del equipo nacional de Copa Davis, decidieron los duelos de cuartos de final, que quedan pendientes de conocer qué equipo es el cuarto cabeza de serie. El Baskonia será el beneficiado si gana al Gran Canaria y entonces se mediría con el Tenerife, mientras que el Murcia pugnaría con el Barça de Xavi Pascual; en caso contrario, será el Murcia quien se enfrente con el Tenerife.

El Valencia, que ha deslumbrado con su juego tan vistoso en estos primeros meses de competición, que empezaron con su triunfo en la Supercopa y un excelente rendimiento tanto en la ACB como en la Euroliga, luchará contra la Penya y la maldición del anfitrión, que no levanta el trofeo de este torneo que levanta pasiones entre las aficiones desde 2002.

El partido aplazado incomoda también la preparación. Los rivales del Baskonia, que llevaba dos años ausente de la Copa del Rey, y el Murcia tendrán menos tiempo para analizar a su rival: el partido aplazado se disputará once días antes del inicio de la competición en el Roig Arena, la instalación construida al lado de la vieja Fonteta, que acogerá la Minicopa Endesa. La Copa, como recordó Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, coincidirá con el “pistoletazo de salida de las Fallas”. Todos los partidos se podrán seguir por Dazn y Movistar+.

Antonio Martín, presidente de la ACB, puso el foco de la importancia de viajar a Valencia, una provincia afectada terriblemente por la dana del 29 de octubre de 2024. “Valencia es el sitio para estar por muchas razones. La ciudad lo merece y la Comunidad también porque lo ha pasado muy mal y ahora le toca pasarlo bien”.