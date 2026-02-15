Detenido un hombre con orden de alejamiento por herir de gravedad a su expareja y sus dos hijas en Ibiza

La víctima ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario con un traumatismo en la cabeza

Una mujer ha resultado este domingo herida de gravedad a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, en Ibiza. Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista ha ocurrido en la mañana de este domingo en Sant Antoni de Portmany.

Según el IbDona (Instituto Balear de la Mujer), el hombre habría herido también a sus dos hijas. El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. La víctima es española, tiene 31 años y ha ingresado en la UCI del Hospital Can Misses a las 11.18 horas en estado crítico con un traumatismo en la cabeza.

Más tarde, a las 15.15 horas ha sido trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, según ha informado al Área de Salud Pitiusa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión y en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, ha reclamado tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En lo que va de año, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.349 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.