Real Madrid, Valencia y Barça terminan como cabezas de serie para la Copa del Rey

La derrota de UCAM Murcia ante Unicaja hace que Baskonia dependa de sí mismo para acabar cuarto y deberá ganar el partido aplazado ante Gran Canaria. El Tenerife certifica su clasificación tras ganar al equipo azulgrana en el Palau

Real Madrid, Valencia y Barça llegarán al sorteo de la Copa del Rey como cabezas de serie con la cuarta plaza aún pendiente por decidir. Baskonia hizo los deberes en casa ante el Joventut con una victoria por 87-77 y la derrota de UCAM Murcia en el Martín Carpena ante Unicaja —después de un partidazo que se decidió en la prórroga (92-88)— deja en manos de los vitorianos la opción de quedarse con la última plaza como cabeza de serie. El conjunto dirigido por Paolo Galbiati tendrá que jugar un partido aplazado ante Gran Canaria a domicilio el próximo 8 de febrero y está obligado a ganar para obtener el cuarto puesto.

UCAM Murcia buscaba asaltar el Martín Carpena para atar virtualmente la última plaza como cabeza de serie para la Copa del Rey. Los murcianos, encabezados por un David DeJulius en modo MVP, dejaron escapar la victoria en la prórroga tras cuajar un último cuarto pésimo. El base estadounidense dio un recital ofensivo. Terminó el encuentro con 25 puntos, ocho asistencias y cinco de nueve en triples. Unas estadísticas que no sirvieron ante el empuje de Unicaja ante su afición.

En la primera parte los jugadores de Sito Alonso volaban sobre la pista acertadísimos desde el tiro exterior. El conjunto murciano terminó la primera mitad con 10 de 15 en tiros de tres ante un Unicaja adormecido que no conseguía paliar el daño de la zona exterior. UCAM Murcia llegó a estar 14 puntos arriba y terminó el segundo cuarto ganando con 11 de diferencia.

Pero en la segunda parte, el equipo de Ibon Navarro metió el turbo y llegaron a colocarse a un punto de los murcianos, que reaccionaron y terminaron el tercer parcial con siete puntos de ventaja sobre los malagueños. Llegó el último cuarto y Unicaja volvía a remar y a empujar con fuerza. Y lo hizo. A falta de tres minutos consiguieron ponerse por delante en el marcador por primera vez en el encuentro. DeJulius sostenía a los de Sito Alonso y finalmente el partido se fue a la prórroga con 79-79 en el marcador. El último parcial de los murcianos fue pésimo ofensivamente: solo diez puntos.

Ya en la prórroga, el estadounidense James Webb brilló por encima del resto para darle la victoria a Unicaja ante un UCAM Murcia que falló sus seis intentos desde el exterior en la prórroga y que termina esta primera parte del curso con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros.

Baskonia tendrá en su mano ser cabeza de serie al ganar al Joventut en casa. Los de Galbiati solo cedieron en un primer cuarto en el que llegaron a estar siete puntos por debajo. Sin embargo, a partir del segundo, todo fue sobre ruedas gracias a un gran Trent Forrest que terminó el encuentro con 15 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias. El segundo tiempo fue más sencillo para los vitorianos ante la falta de acierto de Ricky Rubio y Ante Tomic y su visita en dos semanas a un Gran Canaria en crisis decidirá el último cabeza de serie.

El Barcelona por su parte certificó su pase entre los cuatro primeros a pesar de caer en el Palau ante La Laguna Tenerife (82-89) en un encuentro muy igualado que terminó remontando el equipo canario en el último cuarto. La derrota de UCAM Murcia dio esa ventaja al equipo azulgrana. El Tenerife, al que también le valía una derrota con un resultado corto, estará en la Copa del Rey que se disputará en Valencia entre el 19 y el 22 de febrero.