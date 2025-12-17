El Baskonia sigue fuerte en el Buesa y suma una victoria de prestigio ante AS Monaco

Euroliga jornada 16 Baskonia 85 73 Finalizado AS Monaco

Como en casa, en ningún sitio. El Baskonia prácticamente lo demuestra cada vez que juega ante su público. Todo lo que se deja lejos de Vitoria, lo intenta recuperar cuando juega en el Buesa Arena, independientemente del rival que tenga enfrente. Hoy, por momentos, ha pasado por encima del AS Mónaco de Spanoulis, uno de los equipos más anotadores de la competición, con un promedio de 90 puntos por partido. Hoy se ha quedado en 73. El trabajo defensivo de los de Paolo Galbiati ha rozado la perfección, dejando a los monegascos en unos pobres porcentajes de tiro (28,5% en tiros de dos y 21% en triples).

El Baskonia se agarró a una versión muy mejorada de Trent Forrest, que, poco a poco y tras superar su lesión, comienza a parecerse al jugador que brilló en el arranque de la competición. El estadounidense terminó con 17 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias para una valoración de +27. Forrest estuvo bien secundado por Luwawu-Cabarrot, que se fue a los 19 puntos, alguno de los cuales llegaron en momentos clave. Marcus Howard, por su parte, tuvo momentos de genio, con una serie de triples que encendieron el Buesa Arena, pero terminó expulsado con cinco personales cuando todavía quedaban ocho minutos para el final. En el AS Mónaco solo se salvó de la quema Mike James, que acabó con 21 puntos.

Un año sin ganar fuera en Euroliga

La victoria frente AS Mónaco es un ejemplo de ejercicio de supervivencia. Una vez más, el Baskonia transita por una temporada irregular, con cambios constantes en la plantilla (se han ido Samanic y Diallo y han llegado Simons, Nowell, Radzevicius y Omoruyi). Y, como consecuencia, el juego del equipo se resiente, tanto que es capaz de protagonizar victorias de prestigio como la conseguida hoy frente a AS Mónaco o la lograda en la ACB contra el Real Madrid en el Buesa Arena, con remontada incluida, pero batacazos dignos de mención como el protagonizado contra el peor equipo de la Euroliga como es el Lyon-Villeurbanne. El equipo galo solo ha ganado cuatro partidos, uno de ellos, precisamente, ante el Baskonia. Fue lejos de casa, donde el rendimiento de Galbiati está dejando mucho que desear como así atestigua ese nefasto balance de 0-7 en Europa (al que hay que añadir un paupérrimo 1-4 en ACB). Pero no solo eso. El conjunto gasteiztarra lleva un año sin ganar fuera de casa en la máxima competición internacional de clubs.

Habría que echar la vista muy atrás en el tiempo para ver el último triunfo en Europa lejos del Buesa. Fue un 17 de diciembre de 2024, en Belgrado contra el Maccabi. Los por entonces entrenados por Dusko Ivanovic se impusieron por 85-95 con un Marcus Howard estelar con 28 puntos, ayudado en la fase anotadora por Chima Moneke con otros 17 tantos. Así las cosas y hasta que no mejore el rendimiento a domicilio, los de Galbiati tratan de aferrarse al Buesa Arena para no tirar por tierra una temporada de la que ya se han jugado tres meses.

Frente al Mónaco así lo hicieron. Llegaron a ir hasta 16 puntos arriba (54-38) al inicio del tercer cuarto, una distancia que se redujo en un visto y no visto, llegándose a colocar a dos (54-52) a falta de tres minutos y medio para el final del mismo cuarto, en un fiel reflejo de lo que está siendo la temporada de Baskonia. La grada se temía lo peor, pero el equipo logró finalmente otra victoria de prestigio al cobijo de sus aficionados. Ahora tocará hacerlo lejos del Buesa y la entidad de los rivales que esperan a la vuelta de la esquina fuera de casa (Barcelona y Valencia en Euroliga, viernes y martes, con Unicaja en ACB en medio, el domingo) tampoco invitan al optimismo.