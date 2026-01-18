Ir al contenido
Baloncesto
Real Madrid RMA
94
Valencia Basket VAL
79
1234T
RMA 9 34 33 18 94
VAL 24 19 17 19 79
FINALIZADO
Baloncesto

El Madrid da un golpe de autoridad frente al Valencia: 94-79

El conjunto de Scariolo remonta 17 puntos y refuerza su liderato en la ACB tras un partido de dos caras

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Madrid -
Semana grande para el Madrid, que el viernes apalizó al Barça en la Euroliga y este domingo dio un golpe sobre la mesa en la Liga Endesa al batir al Valencia y reforzar así su liderato doméstico, ahora con dos victorias de ventaja sobre el equipo naranja y sobre el azulgrana. Fue un encuentro de dos caras, la de un primer cuarto en el que el Valencia voló a base de triples y la de los otros tres periodos, cuando el conjunto de Scariolo exhibió la fortaleza defensiva con la que batió al Barça y desplegó su arsenal de recursos ofensivos y una energía incontenible. El día que igualaba al mítico Miki Vukovic como entrenador con más partidos en la historia del Valencia (231), Pedro Martínez cedió la batalla por el liderato.

Un pestañeo tardó el Valencia en dejar su carta de presentación: robo, contragolpe y triple de Montero cuando pisó la primera baldosa libre. Reuvers sacó de la cueva al gigante Tavares para sumar otros dos tiros exteriores y el conjunto naranja alcanzó muy pronto una buena renta. Pedro Martínez activó el baile de rotaciones para mantener las piernas y la mente frescas. Más cerebral y académico, el Madrid resistía con el recuperado Kramer y el recurso siempre efectivo de buscar al faro de Tavares. Insuficiente ante un Valencia que movía con facilidad el balón, ahora para encontrar a Thompson. Tan descolocado estaba el equipo de Scariolo que no sabía atacar ni defender. La cuenta de los triples en ese primer acto hablaba por sí sola: 0 de 8 el Madrid, 7 de 12 el Valencia, que sumó con esa suerte del juego 21 de sus 24 puntos en el periodo de apertura (9-24).

A la novena, el primer acierto exterior de los blancos, obra de Lyles. Fue sin embargo el eterno Sergio Llull quien dinamitó el partido precisamente desde la la distancia. Un triple, dos, tres, cuatro para responder al conjunto naranja con su propia medicina. El escolta había entrado en trance, la mejor fórmula para saltarse cualquier esquema cuando la pizarra no funciona. Entre el acierto de Llull y la energía de Garuba, de nuevo enchufado tras su gran actuación ante el Barça en la Euroliga, el Madrid arrinconó a un Valencia que solo encontró respiro en algunas penetraciones. Después de caminar 17 puntos por debajo, el Madrid ató un parcial de 22-3 para voltear la cita, igualada en el descanso (43-43). “Hemos perdido la disciplina táctica”, resumió Pedro Martínez en el intermedio.

Ya no la podría recuperar el equipo valenciano, no al menos para recobrar el mando del partido. El choque marchaba entonces cuesta abajo para el Madrid, superior en el rebote y cómodo a la carrera. El surtido de canastas fáciles caía ahora del lado local y los ataques se hacían muy largos en el bando visitante. El Valencia, bien sostenido, había dejado de ser el torbellino de los primeros minutos en ataque y en cambio concedía un saco de puntos en defensa: 34 anotó el equipo madridista en el segundo cuarto y 33 en el tercero, liderado por un Hezonja que sumaba bajo la red y a distancia (76-60).

El Madrid había conseguido desnaturalizar al Valencia, seguramente el equipo con un estilo más reconocible de Europa. De repente el fresco conjunto de Pedro Martínez había dejado de ser quien suele ser, también fatigado de tanto ajetreo en un curso agotador. El conjunto blanco, aupado por los 23 puntos de Hezonja, conservó ese guión para reforzar su liderato en la ACB.

Resultados y clasificaciones de la ACB.

Sobre la firma

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Juan Morenilla - twitter
Es redactor en la sección de Deportes. Estudió Comunicación Audiovisual. Trabajó en la delegación de EL PAÍS en Valencia entre 2000 y 2007. Desde entonces, en Madrid. Además de Deportes, también ha trabajado en la edición de América de EL PAÍS.
