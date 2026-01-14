Ir al contenido
Baloncesto
Baloncesto

España nacionaliza al alero Rhys Selby Robinson, de 15 años y joya del Madrid

La Federación ‘ficha’ a la joven promesa estadounidense, un caso similar al de Ndiaye

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Madrid -
La Federación Española de Baloncesto se ha movido rápido para fichar a Rhys Selby Robinson, el alero estadounidense de 15 años que es una de las joyas de la cantera del Real Madrid. El organismo que preside Elisa Aguilar solicitó el trámite al Consejo Superior de Deportes y este lo trasladó al Consejo de Ministros, que en su reunión de este pasado martes aprobó otorgar al deportista la “nacionalidad española por carta de naturaleza”. La resolución se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

La operación con Selby recupera a la del senegalés Eli John Ndiaye, nacionalizado en 2020 y que, según la regulación actual de la FIBA, no ha podido ser internacional con España hasta cumplir los 23 años. Ndiaye firmó el pasado verano, tras salir del Madrid, un contrato dual con los Atlanta Hawks de la NBA para compaginar el primer equipo con el filial, pero una grave lesión de hombro ha difuminado por ahora su sueño al prescindir el conjunto estadounidense de sus servicios sin ni siquiera debutar con los mayores.

Selby es un alero de 1,97 nacido en California y formado en el instituto de Oakland Soldiers Blue. El Madrid lo fichó en 2024 y ganó la partida a varias universidades americanas. De blanco ha jugado la Minicopa Endesa de ese curso (formó parte del quinteto ideal) y ha destacado como un jugador exterior de talento y buen físico. La Federación, muy pendiente de los jugadores españoles que se forman hoy al otro lado del océano, también ha echado sus redes sobre esta promesa.

