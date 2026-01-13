El Barça se compromete a renovar con la Euroliga y el Real Madrid estudia el proyecto de la NBA

El Barcelona se ha comprometido de palabra a continuar en la Euroliga. Así lo ha confirmado esta mañana el club azulgrana en la reunión telemática que han mantenido los clubes socios de la competición y en la que se ha debatido el futuro ante el desembarco de la NBA en el continente en octubre de 2027. El momento es crucial para el baloncesto europeo debido a la guerra abierta entre los dos gigantes. A falta de acuerdo para ir de la mano ni siquiera con la mediación de la FIBA, que está del lado del coloso estadounidense, cada equipo ha de elegir un bando: o con la NBA o con la Euroliga. Y las posiciones van definiéndose.

La Euroliga cuenta con 13 propietarios con una licencia fija y asegurada. Nueve de ellos han renovado el contrato que finaliza este verano por 10 años más, hasta 2036, la misma vinculación que une al torneo con el patrocinio de IMG. Son Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi, Zalgiris, Baskonia, Efes, Olimpia Milano, Bayern y CSKA, aunque el conjunto ruso tiene congelada su plaza por las sanciones derivadas del conflicto en Ucrania. Los cuatro restantes, Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe y Asvel, disponían de plazo hasta este jueves 15 de enero para renovar en las mismas condiciones que el resto o, de lo contrario, encaminarse a una negociación individual hasta el final legal del contrato, el 30 de junio de este año.

Entre el cuarteto de rezagados, el Barcelona ha dado finalmente el ‘sí, quiero’ a la Euroliga y cierra aparentemente de esta forma la puerta a fichar por la NBA europea, una competición que pretende arrancar con 12 equipos fijos y cuatro más que accederán a través de las Ligas nacionales y de la Basketball Champions League que organiza la FIBA. La entidad azulgrana ha tomado el mismo camino que la mayoría de sus socios y continuará por la vía clásica. De los otros indecisos, el Fenerbahçe, el actual campeón, se dirige también hacia la renovación de votos, pero el club vive momentos convulsos por la detención de su presidente, Sadettin Saran, en una operación antidroga. El Asvel Villeurbanne, presidido por Tony Parker, ha tomado la rampa de salida rumbo a la Champions de la próxima temporada, lanzamiento hacia la NBA. Su probable adiós no es visto como una gran pérdida para la Euroliga, que mira con mejores ojos las opciones del París Basketball y del Mónaco entre el mercado francés.

Y la gran duda, y también la pieza clave, es el Real Madrid. El club blanco estudia el proyecto de la NBA y puede alargar su decisión definitiva hasta el próximo verano. Si no renueva con la Euroliga, debería cumplir un año de espera hasta la llegada de la nueva competición en 2027, y por ahora el único escenario que se le presenta sería competir en la Champions de la FIBA. Unicaja, La Laguna Tenerife, Joventut y Gran Canaria disputan actualmente este torneo que celebrará su Final Four del 7 al 9 de mayo en Badalona. El conjunto madridista es ahora una pieza de vital importancia en la partida de ajedrez.

La NBA anunció que a partir de este mes comenzaría la ronda de contactos con inversores y equipos interesados en subirse a su barco. La Euroliga ha amenazado con acciones legales si entre esas llamadas hay alguna a sus socios. Barcelona y Fenerbahçe ya recibieron el telefonazo del gigante americano para instarles a no renovar sus contratos. Las espadas siguen en lo alto mientras no hay acuerdo para unir fuerzas de cara a una gran competición. Las posiciones siguen alejadas y el futuro dibuja dos torneos que competirán entre sí por atraer a los mejores equipos. “Si la NBA y la Euroliga no pueden ir de la mano, compitamos”, afirmó Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, en una entrevista reciente en el EL PAÍS. En ese dilema, el Barcelona ya ha decidido. El Madrid se lo piensa.