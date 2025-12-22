La NBA y la FIBA siguen adelante con el plan de crear una liga europea: en enero hablarán con los clubes interesados

En un comunicado conjunto, la mayor competición de baloncesto y la federación internacional explican que habrá miembros permanentes, pero también la posibilidad de acceder por méritos cada temporada

La NBA y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) han anunciado este lunes que en enero avanzarán en su exploración conjunta de una nueva liga profesional masculina paneuropea; iniciarán conversaciones con los equipos y los grupos propietarios interesados en incorporarse a la competición. Además de plazas permanentes, la nueva liga ofrecería a todos los equipos que compiten en ligas nacionales europeas afiliadas a la FIBA una vía de acceso basada en méritos para clasificarse cada temporada, ya sea a través de la Basketball Champions League (BCL) de la FIBA o mediante un torneo clasificatorio al final de la temporada. Asimismo, la liga alinearía su calendario con los de las competiciones nacionales y las selecciones, lo que permitiría a los jugadores representar a sus clubes y a sus equipos nacionales durante todo el año.

Como parte del nuevo proyecto, la NBA y la FIBA también prevén destinar apoyo financiero y recursos al desarrollo continuo del ecosistema del baloncesto europeo, incluidas las ligas nacionales, las academias de los clubes y los programas ya existentes de la NBA y la FIBA para la formación de jugadores, entrenadores y árbitros en todos los niveles del deporte.

“Avanzar en este proyecto conjunto NBA-FIBA es una gran noticia para la comunidad del baloncesto europeo”, ha afirmado el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis. “El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente una vía justa hacia la élite. El proyecto está concebido para mejorar la sostenibilidad de todo el ecosistema del baloncesto europeo —jugadores, clubes, ligas y federaciones nacionales— al generar un efecto tractor que beneficiará de forma significativa a los aficionados de toda Europa".

“Nuestras conversaciones con distintos actores en Europa han reforzado nuestra convicción de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente”, señala el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Junto con la FIBA, esperamos entablar conversaciones con clubes y grupos propietarios que compartan nuestra visión sobre el potencial del baloncesto en Europa”. La NBA y la FIBA, señala la misma nota, ofrecerán más información en los próximos meses.