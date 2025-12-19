Ir al contenido
Baloncesto
NBA

Nikola Jokic, el gigante pasador que supera en asistencias a Kareem Abdul-Jabbar

El serbio, tres veces MVP de la NBA, se convierte en el pívot que más pases de canasta ha repartido en la historia de la competición

Nikola Jokic
Guille Álvarez
Guille Álvarez
“Siempre digo que la asistencia hace felices a dos personas en vez de a una”, cuenta Nikola Jokic, el pívot serbio que ha redefinido en los últimos años el papel del cinco sobre una pista de baloncesto. Es una filosofía que el jugador de los Denver Nuggets aprendió del desaparecido Dejan Milojevic, su exentrenador en el Mega Basket y uno de sus grandes mentores. “Aunque no sea un pase espectacular ni nada por el estilo, cuando haces la jugada correcta siempre te sientes bien contigo mismo”, añade el portento de 30 años, 130 kilos y 2,11 metros. En su último partido, el principal exponente del dominio europeo del juego en Estados Unidos hizo historia durante la victoria por 126-115 sobre los Orlando Magic. Gracias a su triple doble de 23 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, el faro del conjunto local comandó el sexto triunfo seguido de su equipo y superó por el camino el número de asistencias de todo un mito de la competición, el estadounidense Kareem Abdul-Jabbar. Nunca un interior había asistido tanto a sus compañeros.

Jokic ha necesitado casi 800 partidos menos para batir el anterior tope de pases de canasta de un pívot en la liga estadounidense, y acumula 5.667 en 771 apariciones, un promedio insólito de 7,4 asistencias por encuentro que comparte con LeBron James y le sitúa entre los 25 pasadores más prolíficos de todos los tiempos, un dato que incluye a los mejores bases de la disciplina. Después de dejar por el camino a iconos como Michael Jordan o Allen Iverson, el serbio tiene a tan solo 28 asistencias a otro pasador de altura como Larry Bird. “En este tipo de ocasiones puedes pararte a pensar y apreciar todos los años que has podido jugar con él”, señalaba Jamal Murray, principal socio del tres veces MVP de la competición y base del equipo de Colorado. “Superar a Kareem en cualquier cosa es genial, y esto simplemente subraya su grandeza y generosidad”, agregaba.

Aunque hacen poco ruido desde uno de los mercados pequeños de la competición, sin las tragicomedias angelinas ni la algarabía neoyorquina, en Denver siguen disfrutando como críos a diario gracias a uno de los mejores jugadores del momento. Jokic vuelve a estar en la lucha por el MVP en otro año en que demuestra no tener límites. Sus medias manifiestan un dominio sin parangón encima de la cancha: es el quinto máximo anotador de la Liga (29,6 puntos), el máximo reboteador (12,3 capturas) y el mejor pasador (10,9 asistencias). Todo ello con un 61,2% de acierto en tiros de campo y un 42,6% en triples, registros superiores a los de sus anteriores campañas como mejor jugador de la temporada regular.

“Esta historia debería copar todos los titulares”, reivindicaba David Adelman, su entrenador. Con Denver en segunda plaza de la exigente Conferencia Oeste y un balance de 20 victorias y seis derrotas, los focos siguen apuntando a Luka Doncic, Victor Wembanyama, Stephen Curry y compañía. Incluso el MVP reinante Shai Gilgeous-Alexander y sus Thunder de récord (25-2 en la tabla) siguen ensombrecidos detrás de los principales mercados de la Liga. Pero el registro de Jokic tiene miga. “¡Hablamos de un tipo que transformó el baloncesto! Si celebramos en su día el logro de LeBron, deberíamos celebrar esto también”, subrayaba el técnico en referencia a la gran fiesta que la NBA montó cuando James se convirtió en el máximo anotador de la competición, adelantando precisamente a Abdul-Jabbar.

En Denver no hubo, efectivamente, festejo alguno. En el vestuario, Adelman quiso entregarle el balón del encuentro a su pupilo a modo de homenaje. Para Jokic, un tipo modesto y humilde que celebra con más ahínco las victorias de sus caballos de carreras en Serbia que el anillo de la NBA cosechado en 2023, la cotidianeidad del asunto fue probablemente todo un alivio. “Estas cosas son para después de la retirada, para cuando mire hacia atrás, ahí en el porche bebiendo cerveza, y les cuente algunas mentiras a mis hijos”, constataba el gran protagonista de la jornada nada más terminar el partido. Esa broma tan suya se llevó la mayor ovación de la noche por parte del público de Denver, entregado a uno de los jugadores más singulares de la historia.

Sobre la firma

Guille Álvarez
Guille Álvarez
Graduado en Ciencias Políticas por la UPF y máster en Periodismo Deportivo y Comunicación por la Blanquerna-URL, ha pasado por las redacciones de La Vanguardia, la revista VICE y Mundo Deportivo. Colabora con la sección de deportes de EL PAÍS desde 2022, donde ha cubierto el Mundial de MotoGP y varias ediciones del Rally Dakar.
