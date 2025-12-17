Los New York Knicks levantan la Copa NBA y celebran su primer título en cinco décadas

La Copa NBA tiene tan solo tres años de vida, pero los resultados hablan por sí solos. Nunca se habían visto partidos de tanta intensidad y nivel en un mes de diciembre, cuando ni siquiera se han disputado dos meses de la temporada regular. El triunfo de los New York Knicks, además, abrillanta un poco más el trofeo de nuevo cuño ideado para animar la vuelta al cole de la competición. El corrillo de celebración y los vítores de los jugadores neoyorquinos en Las Vegas, tras llevarse la gran final contra los San Antonio Spurs por 124-113 con un fogonazo del banquillo en el último cuarto y el liderazgo del MVP del torneo Jalen Brunson, demostraron que la tradición copera europea puede llegar a calar en Estados Unidos.

Queda mucho todavía, pero victorias como las de Nueva York, tierra yerma de trofeos desde que levantaran el anillo de la NBA en 1973, ayudan a que la propuesta cale entre la afición y los protagonistas. Con 25 puntos y ocho asistencias, Brunson se impuso en el duelo de estrellas al francés Victor Wembanyama. El ‘alienígena’ de 2,24 metros demostró su lado más terrenal en su segundo encuentro de vuelta tras 12 de baja por una lesión muscular. Le costó entrar en juego, partiendo desde el banquillo, y marcar diferencias. Aun así amasó 18 puntos, seis rebotes y dos tapones al final de la contienda, limitado a 25 minutos de juego por los médicos.

“Nos vimos 10 abajo, pero encontramos la manera de ganar y llevarnos el trofeo. Esta debe ser nuestra identidad, la de buscar la victoria a toda costa”, constató Brunson, el faro del proyecto neoyorquino. En la Gran Manzana perseguirán ahora su primera aparición del siglo XXI en unas Finales de la NBA. Antes de reflexionar sobre su encuentro, el base de los Knicks quiso destacar la gran labor del banquillo, clave en el triunfo. La aportación de los reservas, con los 15 puntos de Jordan Clarkson a la cabeza, dio la chispa necesaria al equipo después de ir a remolque la totalidad del segundo y tercer cuarto, donde llegaron a perder por 11 puntos.

El escolta, junto con el pívot Mitchell Robinson y sus 10 rebotes en ataque (15 en total), impulsaron el parcial de 10-0 entre el tercer y último cuarto que dio la vuelta a la tortilla al marcador. También destacó con 14 tantos Tyler Kolek, base de segundo año y un auténtico desconocido para el gran público hasta su momento de gloria en la copa. El buen trabajo grupal de los Spurs, incluso más cómodos y sincronizados sin Wemby encima de la cancha, se deshizo como un azucarillo en los minutos finales.

“Cuando tienes la oportunidad de participar en un evento así y ser el último en quedar de pie y puedes levantar el trofeo, por supuesto que te lo tomas muy en serio. Y más cuando juegas para una franquicia icónica como Nueva York”, constató Mike Brown, orgulloso técnico de estos Knicks que mantienen su núcleo duro intacto pero buscan nuevas ideas de la mano del preparador que en su día apostó por el catalán Jordi Fernández en la banda y ha ganado cuatro anillos como asistente de varias franquicias.

Para ganar, los Knicks buscaron desde el primer momento incomodar a Wembanyama. Al contrario que en la semifinal contra los Thunder, al francés se le notó algo desacompasado y falto de ritmo. Tampoco encontró la complicidad de unos árbitros que trataron el encuentro como si fuera un choque de playoffs y dejaron a los neoyorquinos jugar con el físico, una de sus señas innegociables. Al descanso, al que se llegó con un 59-61 favorable a los Spurs, no hubo avistamiento del alienígena, con cuatro tantos y un impacto prácticamente nulo en un encuentro tan entretenido como igualado.

El trío exterior de San Antonio tiró del carro, especialmente de la mano de Stephon Castle (15 puntos y 12 asistencias) en la organización y Devin Vassell en la ejecución (12 tantos, seco después del descanso). De’Aaron Fox, algo más experimentado en este tipo de escenarios, hizo ambas cosas para complementar a las dos jóvenes joyas de perímetro de los texanos con 16 puntos y nueve pases de canasta. El también veterano Luke Kornet, pívot titular y elemento clave en la buena racha de los Spurs con Wemby lesionado, volvió a dar el callo con 14 tantos pero desapareció tras el descanso.

Para Nueva York, Brunson si estuvo entonado desde el primer momento, aunque algo fallón con 15 puntos al receso. Más inspirado se encontró OG Anunoby, todo corazón y efectividad para los Knicks y máximo anotador del encuentro con 28 tantos. Gracias al alero británico de origen nigeriano, los neoyorquinos aguantaron los amagos de escapada de los Spurs en el segundo y tercer período, cuando más cómodos estuvieron los perdedores por mucho que echaran de menos la aportación de su líder.

En el último cuarto, con Wembanyama fallón tras su fogonazo de 10 puntos consecutivos en el tercer cuarto, fue Devin Harper –hijo de Ron Harper, cinco veces campeón de la NBA con los Bulls y los Lakers en los noventa y comienzos de los 2000– quien mantuvo a flote a los texanos con 21 puntos y siete rebotes. Para un equipo joven y en progresión, su rendimiento sin su estrella a tono es también una señal esperanzadora. Hasta ahora, además, todos los derrotados en la final de la Copa NBA fueron capaces de alcanzar luego las Finales de la NBA en junio, el premio gordo por mucho que la liga alimente la tradición copera con medio millón de dólares para los ganadores.

Nueva York, después de 52 años de sequía, vuelven a levantar un trofeo que gana tracción y da la razón a sus creadores. La final volvió a ser un éxito, y el palmarés de franquicias ganadoras lo conforman grandes equipos y mercados como Los Angeles Lakers de LeBron James y los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, a los que ahora se suman los Knicks de Jalen Brunson. El único pero de la jornada entre las celebraciones fueron las lesiones del dominicano Karl Anthony-Towns y el estadounidense Mikal Bridges, que terminaron tocados el único encuentro de copa que no suma para la clasificación de liga.

Ficha técnica

Nueva York (124): Brunson (25), Hart (11), Bridges (11), Anunoby (28) y Towns (16) –cinco inicial–; Clarkson (15), Robinson (4), Kolek (14), Hukporti (0).

San Antonio (113): Castle (15), Fox (16), Vassell (12), Barnes (11) y Kornet (14) –cinco inicial–; Wembanyama (18), Harper (21), Johnson (3), Champagnie (3).

Árbitros: Marc Davis, Brent Barnaky, Nate Green

Parciales: 28-30 / 31-31 / 30-33 / 35-19

Incidencias: Final de la Copa NBA disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ante 18.609 espectadores.