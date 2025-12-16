Cooper Flagg se convierte en el jugador más joven en anotar 40 puntos en la NBA, pero a su equipo le sirve de poco

Nunca un chaval tan joven había anotado tanto en un partido de la NBA. Cooper Flagg, flamante número uno del Draft de la liga estadounidense, se fue anoche hasta los 42 puntos a sus 18 años en la derrota de los Dallas Mavericks ante los Utah Jazz tras una prórroga por 140-133. El alero novato superó así el anterior tope establecido por LeBron James, que en 2003 había dejado la mejor marca juvenil de la competición en los 37 tantos en su curso de estreno con los Cleveland Cavaliers.

Aunque no pudo celebrar el hito con la victoria, Flagg tuvo un desempeño espectacular sobre el parqué. Anotó 40 puntos en el tiempo reglamentario, y con los Mavs perdiendo de tres fue capaz de forzar con picardía la prórroga. Con cuatro segundos restantes en el casillero, el chaval de Newport recibió una falta y presumió de sangre fría. Anotó el primer tiro libre y luego falló a propósito el segundo, que cayó a manos de su compañero Max Christie, quien también fue a la línea de personal y empató el choque a 129. Dallas encalló en el tiempo extra, y el debutante solo pudo añadir otros dos tantos a su cuenta para la historia: 42 puntos, siete rebotes, seis asistencias, un robo y dos tapones.

Flagg comandó el ataque de los Mavericks atacando la pintura y amasando tiros libres. Terminó con una serie de 13 de 27 en tiros de campo y un 15 de 20 desde la línea de personal. Al descanso ya tenía 24 tantos, con Dallas todavía por delante. Keyonte George y Lauri Markkanen, con 37 y 33 puntos respectivamente, se encargaron de castigar a los visitantes en los últimos compases del encuentro con un parcial de 11-0 y aguar la fiesta del joven alero, que el próximo domingo 21 celebrará su cumpleaños en el mejor momento de la temporada.

“Obviamente, no hemos ganado. Así que es difícil para mí querer estar contento, aunque está claro que es un éxito”, comentó Flagg sobre su brillante partido y distintos récords. Además de superar a LeBron, el jugador igualó la máxima anotación de un debutante Mavericks en la NBA (Mark Aguirre en 1981). Su anterior tope estaba en los 35 tantos logrados en una victoria contra los Clippers el pasado 29 de noviembre. “Cuanto más tiempo pasa en pista, más bueno se hace”, le piropeó Jason Kidd, su entrenador.

Encargado de devolver la ilusión a la afición texana después de la traumática salida el curso pasado del esloveno Luka Doncic, Flagg ha promediado casi 26 puntos por encuentro en las últimas semanas. En una temporada que se prevé de transición, y con el despido reciente del vilipendiado Nico Harrison en los despachos, los Mavs se agarran a su estrella de futuro como un clavo ardiendo. Su excelente respuesta a la presión y las enormes expectativas, a pesar de las 10 victorias y 17 derrotas del equipo, hacen prever que el chaval formado en la universidad de Duke llegará tan lejos como se esperaba.

“Esto no nos sorprende en lo más absoluto. Sabemos de lo que es capaz, es un jugador especial que nos dará muchísimas más alegrías”, valoró P.J. Washington, uno de sus compañeros en una plantilla marcada por las lesiones de varios referentes. El base Kyrie Irving sigue de baja indefinida tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en marzo. El pívot Anthony Davis, pieza de truque en el traspaso de Doncic a los Lakers, sigue acosado por los problemas físicos y solo ha podido participar en 11 de los 27 encuentros disputados por Dallas hasta ahora. Otro interior y pieza futuro del proyecto, Dereck Lively, acaba de despedirse de la temporada entera tras pasar por el quirófano por tercera vez en un año por unas molestias en el pie derecho.

“Hemos recorrido mucho camino desde principios de año. Es un baloncesto nuevo, pero cada vez me siento más cómodo, y apenas me estoy acomodando. Intento ser yo mismo y dejar que el juego venga a mí”, comentaba el gran protagonista de la jornada. A punto de cumplir los 19 años, el número uno del Draft ya ha logrado calmar los ánimos a una afición furiosa por la salida, todavía inexplicable, de Luka Doncic.