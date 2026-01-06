Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | María Corina Machado quiere volver a Venezuela “lo antes posible”

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega).

La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha ofrecido esta noche su primera entrevista tras la detención de Maduro, en la cadena conservadora estadounidense Fox News, desde donde ha agradecido a Trump por las “valientes acciones” que llevaron a la detención de Nicolás Maduro. Machado ha asegurado además que quiere volver a Venezuela “cuanto antes”. Mientras, EE UU está “haciendo los preparativos necesarios” para reabrir su Embajada en Caracas, según el departamento de Estado, tras la captura del presidente venezolano en el ataque estadounidense del pasado sábado. Ambos han comparecido ante el tribunal federal de Nueva York y se han declarado inocentes de los delitos de narcoterrorismo de los que se los acusa. El juez los ha citado de nuevo para el 17 de marzo. Mientras, en Venezuela, Delcy Rodríguez ha jurado como presidenta ante la Asamblea Nacional, donde su hermano también ha renovado su cargo al frente de la Cámara. Trump ha confirmado que no habrá elecciones en Venezuela en treinta días, como prevé la legislación y ha vuelto a presionar a Rodríguez para que se rinda a los deseos de EE UU: “Queremos acceso a todo lo que pidamos, al petróleo, a carreteras y puentes, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”, tras las amenazas vertidas el fin de semana. “Si no hace lo correcto, probablemente pagará un precio más alto que Maduro”, ha amenazado.

