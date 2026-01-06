Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | María Corina Machado quiere volver a Venezuela “lo antes posible”
La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha ofrecido esta noche su primera entrevista tras la detención de Maduro, en la cadena conservadora estadounidense Fox News, desde donde ha agradecido a Trump por las “valientes acciones” que llevaron a la detención de Nicolás Maduro. Machado ha asegurado además que quiere volver a Venezuela “cuanto antes”. Mientras, EE UU está “haciendo los preparativos necesarios” para reabrir su Embajada en Caracas, según el departamento de Estado, tras la captura del presidente venezolano en el ataque estadounidense del pasado sábado. Ambos han comparecido ante el tribunal federal de Nueva York y se han declarado inocentes de los delitos de narcoterrorismo de los que se los acusa. El juez los ha citado de nuevo para el 17 de marzo. Mientras, en Venezuela, Delcy Rodríguez ha jurado como presidenta ante la Asamblea Nacional, donde su hermano también ha renovado su cargo al frente de la Cámara. Trump ha confirmado que no habrá elecciones en Venezuela en treinta días, como prevé la legislación y ha vuelto a presionar a Rodríguez para que se rinda a los deseos de EE UU: “Queremos acceso a todo lo que pidamos, al petróleo, a carreteras y puentes, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”, tras las amenazas vertidas el fin de semana. “Si no hace lo correcto, probablemente pagará un precio más alto que Maduro”, ha amenazado.
Qué ha pasado en las últimas horas
María Corina Machado quiere volver a Venezuela “lo antes posible”. La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha ofrecido esta noche su primera entrevista tras la detención de Maduro, en la cadena conservadora estadounidense Fox News, desde donde ha agradecido a Trump por las “valientes acciones” que llevaron a la detención de Nicolás Maduro. Machado ha asegurado además que quiere volver a Venezuela “cuanto antes”.
Trump descarta elecciones y se pone al frente de la transición política en Venezuela. En entrevista con NBC News, el presidente Donald Trump aseguró que no habrá elecciones en Venezuela en los próximos 30 días. “Hay que arreglar el país primero, no se puede tener una elección porque no hay forma de que la gente pueda votar”, aseguró en entrevista telefónica con la periodista Kristen Welker.
Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta de Venezuela. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado el cargo como presidenta del país este lunes en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo la designó como interina durante el fin de semana, después de que EE UU atacara Venezuela y capturase al hasta entonces presidente del país, Nicolás Maduro.
Maduro se declara inocente ante el tribunal federal de Nueva York. Nicolás Maduro se ha declarado inocente de los cuatro delitos relacionados con el narcoterrorismo de los que ha sido acusado en Estados Unidos. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, aseguró Maduro a través de un intérprete, antes de ser interrumpido por el juez federal de distrito Alvin Hellerstein.
María Corina Machado quiere volver a Venezuela “lo antes posible”
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha ofrecido esta noche su primera entrevista desde la detención de Maduro, en la cadena conservadora estadounidense Fox News. Con el periodista Sean Hannity, Machado agradeció al presidente Donald Trump por las “valientes acciones” que llevaron a la captura de Maduro. Ha afirmado que la oposición que lidera convertiría al país en “el centro de energía y tecnología de las Américas“. ”Habrá unas grandes oportunidades de inversión y millones de venezolanos que fueron obligados a huir, volverán a casa. Venezuela será un aliado para Estados Unidos”, ha asegurado. Machado celebró las acciones de Estados Unidos como “un enorme paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.
También ha recordado que el pasado octubre dedicó su Premio Nobel de la Paz al republicano: “Creo que lo merecía. El premio es para los venezolanos y para Trump”, ha dicho. Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para viajar a Noruega a recibir el reconocimiento y no ha vuelto desde entonces. Al ser cuestionada sobre su regreso, Machado ha asegurado: “Quiero regresar lo antes posible”.
A pesar de que Trump ha confirmado esta tarde que no habrá elecciones en Venezuela en treinta días, como prevé la legislación, Machado ha asegurado que la oposición obtendría “más del 90% de los votos en elecciones libres y justas”. El mandatario, sin embargo, descartó el sábado la idea de trabajar con Machado, al afirmar que “no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado lo que hasta ahora era una fuerte sospecha: no habrá elecciones en Venezuela en treinta días, como prevé la legislación en caso de sustitución forzosa del jefe de Estado. En cambio, su Administración tutelará al país sudamericano mientras reconstruye el sector petrolero, una tarea que calcula tardar 18 meses. Durante ese tiempo, un grupo de sus asesores de seguridad nacional coordinarán la gestión venezolana. Pero deja claro quién será el responsable absoluto: él.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la actualidad sobre la detención del líder venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos.
