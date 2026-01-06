Cuba publica las fotos y los nombres de sus 32 soldados muertos en el ataque a Caracas

El Gobierno de Cuba ha publicado este martes las fotografías y los nombres de los soldados que murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del sábado. El portal oficialista Cubadebate reveló las identidades y rindió homenaje a los 32 fallecidos durante los bombardeos ordenados por Donald Trump que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Los muertos son 21 combatientes del ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entre las víctimas están dos veteranos, el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez de 67 años y el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez de 62 años. Reportes no oficiales estiman que, en total, murieron unas 80 personas en la madrugada del sábado, entre civiles y militares.

El medio de La Habana publicó un breve párrafo de reconocimiento previo al listado de los nombres: “Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”.

El ejército venezolano también homenajeó con un video publicado en sus redes sociales a los soldados cubanos caídos en los bombardeos. “Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra Libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia, defendiendo el orden constitucional, la Paz de la Nación y la Soberanía Nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores”, se lee en la publicación de Instagram.

El texto prosigue con un llamado a rescatar a Maduro. “No fue una derrota, fue un sacrificio en el altar de la Patria. Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano”. Finalmente, el ejército de Venezuela les envía un mensaje de condolencias a las familias de los soldados asesinados. “A las familias de nuestros héroes caídos, les transmitimos toda la solidaridad, el respeto y el compromiso eterno de la FANB. Su dolor es nuestro dolor, y su orgullo debe ser el orgullo de toda Venezuela. La Nación entera los recordará como mártires de la dignidad Nacional”.

Combatientes del Ministerio del Interior

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo

(32 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Teniente Yoandys Rojas Pérez

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)