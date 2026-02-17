El PP de Ayuso aprueba una propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en dependencias municipales de Alcalá de Henares

Ninguna mujer podrá entrar a las dependencias municipales de Alcalá de Henares (200.000 habitantes) usando un burka o un niqab. La propuesta del grupo municipal Vox para prohibir el acceso y la permanencia en edificios que dependan de la administración local a personas que lleven el rostro “oculto” mediante prendas ha sido aprobada este martes en el Pleno del ayuntamiento. El Partido Popular, liderado a nivel local por la alcaldesa Judith Piquet, y a nivel regional por Isabel Díaz Ayso, ha dado su visto bueno a la moción presentada por la ultraderecha porque, según un portavoz del consistorio, no se trata de “prohibir símbolos religiosos ni de regular vestimentas concretas”, sino de “asegurar que cuando un procedimiento administrativo exige identificación fehaciente, esta pueda realizarse con todas las garantías”.

Aunque el concepto de “prendas que cubran el rostro” puede ser más amplio, Vox y el PP ya han especificado que el veto va directamente contra el burka ―que lo cubre totalmente― o el niqab ―que lo cubre a excepción de los ojos―. Por ello, la prohibición no incluye a las personas que usen el hijab, que es una prenda que deja el rostro descubierto. El uso de mascarillas podría estar limitado también en ese caso, aunque el ayuntamiento que dirige la alcaldesa Piquet (PP) no lo confirma porque, aseguran, aún hay que aprobar el reglamento.

Ambos partidos se han remitido a cuestiones más administrativas para justificar la aprobación de la medida. “Los ayuntamientos gestionan padrón, ayudas sociales, registros oficiales y expedientes con efectos jurídicos. En esos casos, la identificación es un requisito legal, no una opción política”, señala el portavoz del ayuntamiento. “Entendemos que el ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica y la correcta identificación en los trámites presenciales”.

Sin embargo, Pilar Cruz, concejala de la ultraderecha, ha añadido que la medida también está pensada porque “la sociedad española no puede aceptar que se elimine la identidad de las mujeres” y que la “ideología islamista” es “incompatible con el modo de vida occidental”. Según ha adelantado Vox, “la medida se aplicará de forma general, sin distinción del origen, motivación o significado de la prenda” y existen salvedades para casos “justificados”, por motivos médicos, de salud pública o exigencias de seguridad laboral.

Servicio jurídico

El servicio jurídico municipal deberá ahora elaborar un reglamento interno para desarrollar la normativa. “No se va a aprobar nada que se salga de lo que manda el ordenamiento jurídico vigente”, aclara el portavoz consistorial. Una vez esté listo el protocolo, la administración se encargará de difundir la información a través de sus canales oficiales para conocimiento tanto de los empleados como de los ciudadanos que vayan a las dependencias municipales.

Sara Escudero, concejala de Más Madrid en Alcalá de Henares, se ha opuesto a la medida aprobada este martes porque este tipo de prohibiciones “no liberan a las mujeres”, sino que “las aíslan y estigmatizan, dificultando su acceso a derechos”. “Vox no trae ninguna medida para mejorar la situación de estas mujeres, ni la de ninguna. Trae una medida que siembra odio y discriminación”, se queja, y agrega que la ultraderecha quiere dar importancia a “un problema que no existe”.

Para Escudero, una cosa es que la persona que cubre su cara se deba identificar en algún momento y otra diferente es que por norma se le prohíba el acceso a una instalación pública. “Es muy grave que el PP haya secundado esto con su voto a favor. No aceptamos ni una lección del partido que niega la violencia machista en cada minuto de silencio y que quiere derogar las leyes que protegen a las víctimas”, ha dicho. Además, ha avanzado que su partido estudiará si la ordenanza vulnera derechos porque “en el pasado la medida fue declarada inconstitucional” y que, en ese caso, presentará acciones legales.

Según Javier Rodríguez, portavoz municipal del PSOE, en Alcalá de Henares “no se ven niqabs ni burkas”. “Lo que pasa es que en Alcalá gobierna el PP y VOX en coalición y se retroalimentan para crear alarma social”, añade. Recuerda que en el Pleno de este martes, además, se han impuesto con su mayoría absoluta para quitar las ayudas a asociaciones como Cáritas “por ayudar a los migrantes”. “Al final es todo compendio de medidas cargadas de xenofobia, misoginia y bulos que no responden ni a la realidad de este país ni de esta ciudad”.

No es una apuesta circunscrita a Madrid. El PP de Alberto Núñez Feijóo, en una búsqueda de acercamiento con el Vox de Santiago Abascal, a quienes necesitan para mantener el gobierno en Extremadura y Aragón tras los resultados de las recientes elecciones regionales, ha aplaudido su propuesta de que en cualquier espacio público no se puedan utilizar velos islámicos integrales (como el burka o el niqab). La medida se ha incluido entre las votaciones que se harán en el pleno del Congreso de los Diputados a partir de este martes. Sin embargo, Junts ha anunciado que no votará a favor porque pretende presentar su propio texto al respecto.