Un alto cargo del Ayuntamiento de Móstoles dimite por “la veracidad” de la denuncia de acoso contra el alcalde

La coordinadora de Digitalización trabajó con la exedil que ha denunciado al alcalde por acoso sexual y laboral y asegura que renuncia por “coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público”

La coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles, alto cargo del equipo de la exconcejala que acusó al alcalde, Manuel Bautista (PP), de acoso sexual y laboral y que este lunes presentó una querella en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia del municipio, ha dimitido de su puesto en el Consistorio por “un deber de compromiso con la veracidad” y “coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público”, según la carta de renuncia que ha adelantado la Cadena Ser. También señala, en un texto enviado al resto de trabajadores y al que ha tenido acceso este periódico, que se marcha “por valores” y “honestidad”. “Hay decisiones que no se toman desde la comodidad, sino desde la honestidad. Y aunque no ha sido fácil, sí ha sido necesaria”, dice en el segundo escrito.

La trabajadora municipal se incorporó al puesto junto a la exedil en 2023, tras las elecciones y recién llegados el Partido Popular y Bautista, un desconocido en la política mostoleña y muy próximo al PP de Madrid, a la alcaldía. Después de la dimisión de la exconcejala, que denunció internamente el presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde y que su partido trató de ocultar y de convencerle para que no lo hiciera público, la coordinadora de Digitalización se mantuvo en el puesto. Hasta este lunes, cuando presentó la renuncia voluntaria.

En el texto donde comunica su dimisión y que recoge la SER ―fechado el 16 de febrero de 2026―, la trabajadora señala que su nombramiento estaba “directamente vinculado a la relación de confianza con la concejala de área” y que presenta ahora la renuncia por “razones de coherencia institucional, responsabilidad personal y respeto a los principios que deben regir el ejercicio de los puestos de confianza”. Aunque, indica, las acusaciones de acoso se hicieran públicas después de la dimisión de la exedil, que dejó el cargo y se dio de baja como afiliada del partido en octubre de 2024 ante el constante e intenso malestar sostenido durante meses y la desprotección que sentía por parte de su formación.

La coordinadora también menciona en la carta que su decisión atiende a un “compromiso con la veracidad” y “no interferir en el normal funcionamiento de la organización administrativa ni en el desarrollo del trabajo de los equipos técnicos y funcionarios con los que ha venido colaborando”.

La exedil de Móstoles, que pidió durante meses a los órganos internos del PP que actuaran ante la situación de acoso de la que aseguraba ser víctima por parte de Bautista —cuyo caso desveló EL PAÍS—, ha acudido a los tribunales y su letrado, Antonio Suárez-Valdés, presentó este lunes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Los hechos se atribuyen tanto a Bautista como al propio Partido Popular como persona jurídica.