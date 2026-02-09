“Sola, apartada, triste”: el relato de la invisibilización laboral de la edil de Móstoles que hacen los concejales de la oposición, de Vox a Más Madrid

Los concejales de la oposición en Móstoles comparten un mismo relato, que se divide en dos momentos: antes de las elecciones de 2023, cuando entró en política, y después. En el antes, una mujer “vital”, “entusiasta”, “con ganas de trabajar”, “jovial” y “muy profesional” ―entre otros adjetivos que describen a alguien comprometido con el partido y la ciudad― llega como número dos por el PP al Ayuntamiento, con el apoyo explícito del alcalde, Manuel Bautista, que le ha insistido para que le acompañe en el camino electoral y ella, ilusionada por la confianza, ha aceptado. En el después, esa mujer, funcionaria del Estado y que no conoce los intríngulis de la vida política, deja de ser la que era. La ven cada vez más “sola”, “aislada”, “triste”, “apartada de la noche a la mañana” de los actos municipales y sin presencia alguna en los plenos u otras actividades. “Se fue diluyendo”, coinciden los ediles. En octubre de 2024, la concejala deja el puesto y se da de baja de su partido de toda la vida. Entre el antes y el después, se sabe ahora que se sucedieron meses de presunto acoso laboral y trato degradante por parte del alcalde, motivados por el rechazo de ella a las proposiciones sexuales directas y no deseadas del regidor, y constantes peticiones de ayuda al PP de Madrid, donde le insistieron para que no denunciara lo que ellos mismos definieron como “acoso de manual”.

El aislamiento que denunció a su partido la exedil, y que la semana pasada desveló EL PAÍS, era “evidente”, cuentan los concejales que han hablado con este periódico. Nieva Machín, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, describe a una persona “preparadísima, con muchísimas ganas de hacer cosas, mucha visibilidad, muy entusiasta” que empezó en la política con pasión, afán de innovar en su cartera y de que Móstoles progresara.

“Empieza la legislatura [en julio de 2023] y esa vitalidad, esa chica con ganas, empezó a quedarse soslayada: no tenía visibilidad, no hablaba en los plenos. Era la número dos y poco a poco la ibas viendo demasiado quemada para el poco tiempo que llevaba, y eso llamaba la atención. Se la veía decaída, triste. Ya no era la misma”, detalla Machín, que ha trabajado cerca de la concejala porque PP y Vox formaron gobierno en la localidad tras las elecciones del 28-M. Apenas 15 días antes de que se hicieran públicas las acusaciones de la edil del Partido Popular, el pacto entre ambas formaciones saltó por los aires tras semanas de constantes fricciones.

Lo que más recuerda Machín del periodo entre el verano de 2023 y el otoño de 2024 es cómo la concejala “se fue apagando”. Le sorprendía, sobre todo, que alguien presentado como una apuesta del alcalde y del partido, cara visible en actos y redes, dejara de serlo: “Era llamativo. No debatía, no participaba en los plenos. Si hubiera sido la número once, se podría entender que no entrara en el debate, pero es que la habían presentado en las listas como la número dos. Además, es una persona con don de palabra, acostumbrada a dar clase y a hablar en público”.

En la página web del Ayuntamiento de Móstoles se pueden consultar los plenos de esta legislatura y buscar quién interviene en qué sesiones y cuándo. A lo largo de todo 2024, cuando la exedil relata que ya habían empezado el acoso laboral y los desprecios constantes, la exconcejala participa en un único pleno, el de enero. Carlos Rodríguez del Olmo, concejal del PSOE, cuenta que es poco habitual que un miembro del gobierno no intervenga en los debates. “De una forma u otra todos participamos en los plenos, y también resulta llamativo que no pudiera intervenir. Si vas de número dos, tienes que tener mayor protagonismo, sobre todo en mociones propias”, señala. Esto coincide con lo que denunció la concejala a los altos mandos del PP, que no la dejaban participar ni defender sus propuestas, que tampoco podía participar en muchos actos oficiales y que incluso la excluyeron de alguno una vez iniciado.

Rodríguez, como encargado del área de deportes, recuerda especialmente los eventos deportivos, de los que la edil “desapareció”: “Ellos [por el PP] hacían hincapié en el ámbito deportivo. Cuando estaban en la oposición, acudían a visitas de clubes deportivos, a las que iba ella casi siempre. Sin embargo, el año que estuvo de concejala no se la vio en ninguna, y fue perdiendo fuelle”.

Los concejales comentan que es sencillo advertir cuándo un alcalde tiene a una misma persona siempre a su lado y cuándo esa persona ya no lo está. Todos dicen verla cada vez más sola a medida que avanzaba el año y que eso se percibe aunque el trato no sea diario ni constante. Lo describen así: “Desapareció de la noche a la mañana, institucionalmente, en redes, a todos los niveles”. Este periódico ha intentado recabar la versión de los concejales del PP, pero una portavoz del partido indica que “no van a hacer declaraciones y se remiten a la rueda de prensa del alcalde”.

En esa comparecencia, Bautista insinuó que la exconcejala estaba orquestando, junto con los medios de comunicación, una campaña de “desprestigio” contra él como venganza por no habérsele concedido el puesto de teniente de alcalde, que, según el regidor, habría pedido. Un audio, publicado por EL PAÍS, desmiente la versión de Bautista. “¿Tú me has pedido ser teniente de alcalde? No, directamente no”, le dice el alcalde. Y ella responde: “No, ni a ti ni a nadie”.

Jesús Arrabé, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, y su compañera de partido Ana Tejero, también hablan de la mujer “risueña, activa, colaboradora, con mucha capacidad y mucho protagonismo” del comienzo. “Antes de que dimitiera, ya se veía que estaba mucho más apagada, más apocada”, cuenta Arrabé. Para Tejero, tenía sentido que la visibilidad que se le dio durante la campaña se hubiera mantenido a lo largo del primer año de legislatura, cosa que no sucedió: “Empezó a desaparecer de muchos espacios: de las actas, de las fotos. Me sorprendió”.

La edil de Más Madrid comenta que, una vez se han hecho públicas las acusaciones, intentan encajar las piezas de aquellos momentos que recuerdan y que entonces no entendían. “Solo hay un pleno al mes y no convives en el día a día con esa persona. Sí se notaba que había perdido protagonismo, siendo una concejala con un área importante y con mucha capacidad, y era raro que pasara a un segundo plano”, reflexiona ahora.