El alcalde de Móstoles, a la exedil: “Efectivamente tú no me has pedido nada... ni ser teniente de alcalde ni nada”

El audio entre el alcalde de Móstoles y la exedil del PP

El regidor aparece en una conversación con la exconcejala reconociendo que ella nunca le había pedido ningún cargo, pese a que ayer aseguró lo contrario para defenderse de las acusaciones de acoso sobre él

Frente a las acusaciones de acoso sexual y laboral de una exedil del Ayuntamiento de Móstoles al alcalde, Manuel Bautista, este se defendió ayer alegando que eran acusaciones sin base fundadas en que la exconcejal tenía aspiraciones de ser teniente de alcalde y que él no se lo concedió. Rodeado de todo el equipo de gobierno, en una rueda de prensa convocada a última hora después de afirmar que no daría declaraciones, Bautista afirmó que, al no darle lo que quería, empezaron los “desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron en los escritos que hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad”. Aseguró que no pensaba dimitir.

Frente a este relato, en una reunión que mantuvo ella, cuya defensa dirige Antonio Suárez Valdez, con el alcalde Bautista se escucha la siguiente conversación, en la que Bautista deja claro que ella nunca le había pedido ser teniente de alcalde, ni ascenso de ningún tipo:

Manuel Bautista: “Gustosamente. Entonces, efectivamente, tú nunca me has pedido nada. Claro, nunca. Creo que... no solo no me has pedido nada, sino que yo te he dado un puesto número dos. Sin tener ninguna experiencia en política. Creo que eso es... Yo no te digo que sea de agradecer. Pero tampoco que sea una hipoteca. ¿No?"

Concejala: “Claro, por supuesto”.

Manuel Bautista: “No creo que sea ni de agradecer, y no me tienes que agradecer nada somos un partido y vamos a ganar las elecciones y demás. ¿Tú me has pedido ser teniente de alcalde? No. A mí directamente no me lo has pedido nunca".

Concejala: “No, ni a ti ni a nadie”.

Manuel Bautista: “A mí directamente no me lo has pedido nunca, pero eso es lo de menos”.

Concejala: “No, bueno, yo creo que sí es importante”.

Manuel Bautista: “No, no, para mí no lo es. Tú eres teniente de alcalde y efectivamente, ni tú me lo has pedido ni nada. Y a partir de ahí...”