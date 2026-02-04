La Fiscalía pide tres años de prisión para una mujer y su hija acusadas de robar 125.000 euros a una nonagenaria

Las imputadas, que eran amigas de la anciana, figuraban como personas autorizadas en su cuenta bancaria con el fin de ayudarla a sufragar sus gastos cotidianos

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles un juicio contra una mujer y su hija acusadas de haberse apropiado, presuntamente, de 125.000 euros pertenecientes a una mujer nonagenaria, con la que mantenían una estrecha relación de confianza. Por estos hechos, clasificados dentro del delito de apropiación indebida, las acusadas afrontan una pena de tres años de prisión cada una.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, ambas procesadas mantenían desde hacía años una relación de amistad y cercanía con la víctima, cuya vivienda frecuentaban y a quien acompañaban habitualmente al banco. Las acusadas figuraban como personas autorizadas en la cuenta bancaria de la anciana con el fin de ayudarla a sufragar sus gastos cotidianos.

La Fiscalía sostiene que, entre enero de 2011 y marzo de 2014, cuando la víctima tenía entre 90 y 94 años, las acusadas se aprovecharon de su situación de especial vulnerabilidad, derivada de un deterioro cognitivo moderado-severo, para disponer de dinero de su cuenta bancaria sin su conocimiento ni autorización y destinarlo a fines personales.

Durante ese periodo, la mujer permaneció ingresada en la residencia geriátrica La Purísima Concepción de Madrid, donde estuvo hasta su fallecimiento, ocurrido el 27 de abril de 2014, estando domiciliados en su cuenta los gastos de la residencia. No obstante, de acuerdo con la acusación, las procesadas realizaron numerosas retiradas en efectivo, mayoritariamente de 3.000 euros por operación, en distintas sucursales bancarias y de forma reiterada a lo largo de varios años.

Además de estas extracciones, la Fiscalía detalla otras disposiciones puntuales de 1.000 y 2.000 euros, hasta alcanzar un total de 125.000 euros, cantidad que ―según el Ministerio Público― no ha sido reintegrada en ningún momento.

Los hechos están calificados como un delito continuado de apropiación indebida, por el que la Fiscalía solicita para cada una de las acusadas una pena de tres años de prisión y nueve meses de multa con cuota diaria de diez euros.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que ambas acusadas indemnicen de forma conjunta y solidaria al hereditario de la víctima con la cantidad de 125.000 euros, más los intereses legales correspondientes.