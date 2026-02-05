Los partidos de oposición piden en bloque la dimisión del alcalde de Móstoles y de los miembros del Gobierno de Ayuso que ignoraron la denuncia

Manuel Bautista en campaña electoral como candidato del PP a la Alcaldía de Móstoles, y la presidenta de la Comunidad de Madrid a 24 de mayo de 2023, en Móstoles, Madrid.

Manuel Bautista, del PP, ha sido acusado de acosar a una edil de su formación en repetidas ocasiones sin que nadie de su partido activara los protocolos, a pesar de que la mujer lo pidió. El grupo popular del municipio apela a la presunción de inocencia y habla de “mala fe”

La noticia del acoso sexual y laboral sufrido por una edil del Partido Popular en Móstoles de parte del alcalde de ese municipio madrileño, Manuel Bautista, y revelada por este diario, ha provocado una ola de reacciones de los partidos de oposición. Piden que el alcalde y los miembros del Gobierno de Ayuso que pidieron a la denunciante que no hiciera nada ―Alfonso Serrano, número dos de la presidenta, y Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido― dimitan de sus puestos. El PP de Móstoles, sin embargo, ha apelado a la presunción de inocencia de Bautista y acusa a la edil de “mala fe”. Serrano, implicado directamente en el encubrimiento, ha defendido que lo archivaron porque “no es un caso de acoso laboral ni sexual” y la presidenta de la Comunidad dice que es un “caso fabricado” contra el PP.

El PSOE nacional, a través de sus redes, ha reaccionado a la noticia a primera hora, y aseguran que ellos actuaron “de inmediato”, en referencia a los casos de acoso registrados en el seno del partido y que se conocieron el año pasado. “El Partido Popular hace justo lo contrario: encubre. No somos iguales”, han reprochado. “Si aplicaran su propio listón deberían dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles”, han escrito en X.

El ministro y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, apunta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó. Serrano y Ana Millán, también”. Y también recuerda que “solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles”.

Y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, ha insistido en que “todos los aludidos” deben dar “muchas explicaciones, serias y detalladas, ante lo denunciado y que, supuestamente, además se ha tratado de ocultar”. “Les hemos escuchado decir tantas cosas estos meses… Cuánto cinismo, ¡qué horror!”, escribe en redes. “Firmeza máxima frente a la violencia machista y frente a quienes la amparan”, añade.

El PP de Móstoles han insistido en que el proceso fue “debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones”, en declaraciones a Europa Press. Sin embargo, nunca se abrió el protocolo desde dentro del partido, porque los miembros del Gobierno de Ayuso que se reunieron con la denunciante le recomendaron en todo momento que lo dejara pasar y no denunciara. El grupo reitera que el proceso fue “debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones” y considera que el escrito de la edil que ha denunciado el acoso sexual y laboral del alcalde fue “formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno, ya que no existe denuncia presentada ante ningún juzgado”.

En la misma línea de exigir responsabilidades políticas ha seguido la líder del PSOE madrileño, Reyes Maroto, quien lo considera un caso “gravísimo”. “Necesitamos que den explicaciones, porque el PP ha estado dándonos lecciones de moralidad y ahora hablan de presunción de inocencia. Ante los casos de acoso hay que contestar con contundencia y ahí nos diferenciamos mucho el PSOE del PP: nosotros tomamos medidas inmediatas, incluso la expulsión, y ellos no”, ha afirmado tras un acto en la capital.

Alex Martín, secretario general del PSOE Móstoles, también pide dimisiones en su cuenta de X: “Manuel Bautista y los ‘encubridores’ de Ayuso, Serrano y Millán, deben dimitir de manera inmediata. Les hemos escuchado decir tantas barbaridades estos meses… que nada justifica que estén un minuto más en el cargo”. También dice que Bautista “no puede seguir ni un minuto más como alcalde”. Martín acusa a Ayuso y “sus fontaneros [en referencia a Serrano y Millán]” de “librar a Bautista” al intentar tapar el caso y de “encubrimiento culpable”.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, también se ha sumado a la petición de dimisión de Bautista y exige responsabilidades a Ayuso, Serrano y Millán por encubrir el caso de acoso sexual y laboral del regidor. “La denuncia por acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista es gravísima. El alcalde de Móstoles debe dimitir y quienes le encubrieron desde el Partido Popular de Madrid deben asumir responsabilidades políticas. Toda mi solidaridad con la edil víctima de ataques machistas”, ha escrito en su cuenta de X.

José Arrabé, portavoz de Más Madrid en Móstoles ha expresado su solidaridad con la concejala afectada por estos hechos y ha pedido al alcalde del municipio “comparecer y dar todas las explicaciones sobre este presunto acoso sexual y laboral”. Lo ha hecho también la líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, que exige responsabilidades al gobierno de Ayuso: “El PP sigue siendo el nido de machismo y ley del silencio que denunció Nevenka Fernández hace 25 años”.

Maíllo (IU): “Ninguna organización está libre de machismo; la diferencia es si se encubre o se actúa”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha cargado contra el proceder del Partido Popular ante la acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles y reprocha a su presidente que “guarde silencio”. “El número dos del PP de Ayuso y su secretaria de organización taparon un caso de acoso sexual. Desde IU, todo el apoyo a la víctima. Feijóo, mientras tanto, guarda silencio. Ninguna organización está libre de machismo; la diferencia es si se encubre o se actúa” se ha pronunciado el líder de IU en redes sociales, informa Paula Chouza.

Mientras, Mónica Montreal, portavoz de Podemos en Móstoles, se pregunta si se trata de un nuevo caso Nevenka, por las numerosas similitudes con lo ocurrido a la edil del PP de Ponferrada hace 25 años. “Total apoyo y solidaridad hacia la concejala que denunció acoso y se enfrentó a la desprotección”, escribe Montreal.

Vox Madrid también ha sido contundente: no solo ha pedido la dimisión, sino también que el PP dé explicaciones de lo ocurrido “hasta que entiendan cómo se puede presumir de feminismo de pancarta mientras presionan a una concejal para silenciar una denuncia de acoso e ignorarla hasta conseguir su renuncia”. “Ahora entendemos por qué el PP quería a Vox fuera del Gobierno antes de que estallara el escándalo”, escriben en una publicación en X.